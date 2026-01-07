愛玩車／Lexus車主大福音 輪胎也保固

Lexus台灣總代理和泰汽車推出「Lexus獨家原廠換胎保固方案」。（圖／和泰提供）





Lexus台灣總代理和泰汽車日前宣布，自2026年1月1日起至6月30日止，推出「Lexus獨家原廠換胎保固方案」，針對車主於原廠據點更換輪胎時，提供道路損傷意外的附加保固服務。活動期間內，只要於Lexus授權服務廠一次換購2條以上橫濱輪胎，即可享有為期1年或行駛10,000公里（以先到者為準）的道路損傷保固。

時間內一次買兩條 即有保固資格

和泰表示，本次推出的「LEXUS獨家原廠換胎保固方案」，適用期間為2026年1月1日至6月30日。車主於活動期間內，只要在全台Lexus授權服務據點，一次購買2條（含）以上、13吋以上的橫濱品牌轎車胎或休旅車胎產品，即符合基本參加資格。保固期間自購買日開始計算，並以工單開立日為認定基準。

在保固有效期間內，若輪胎胎面因道路不良狀況或遭尖銳物品穿刺等非人為故意因素造成損傷，且經Lexus授權服務廠判定破損大於6mm，並在無法修補的情況下，該輪胎即可適用道路損傷意外保固，另外輪胎須具備殘餘胎紋深度3.5mm以上的條件。符合上述條件者，可免費更換相同數量、相同尺寸與相同花紋的全新橫濱輪胎；不過值得注意的是，更換輪胎時所產生的施工工資，需要由消費者自行負擔，一條為1,500元，兩條為2,250元，三條為3,000元，四條為3,750元。

免登錄更方便 全台據點任你換

和泰透露，「LEXUS獨家原廠換胎保固方案」採取「免登錄」方式進行，車主只要於活動期間內，在Lexus授權服務廠完成符合條件的輪胎更換，即可自動享有保固權益，無須額外申請或上網登錄。若後續發生需申請保固的情況，車主可至全台任一Lexus授權服務據點辦理，相關服務不受原購胎地點限制。

和泰指出，輪胎是影響車輛行駛安全與操控表現的重要零組件，其胎壓、胎紋深度及整體狀態，皆與制動距離與行車穩定性息息相關。透過Lexus授權服務廠進行換胎作業，可由原廠認證技師依照品牌標準流程進行檢查與施工，包含四輪定位狀況確認、胎壓校正，以及胎紋深度測量，藉此確保輪胎與車輛設定維持在合適狀態。

