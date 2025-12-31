愛玩車／Lexus IS正式上市 ES首度亮相

Lexus IS（右）正式上市，售價為189萬元起；另外全新ES首度在台亮相，預計會引進多種動力規格，現場展車為ES 500e。（圖／林昱丞攝影）





Lexus在2026台北新車暨新能源車大展驚喜連連，其以「LEXUS ELECTRIFIED：MEET TOMORROW」為主軸，由LF-ZC概念車領銜登場，並迎來全新IS正式上市與全新大改款的ES全台首度亮相。全新IS售價為189萬元起。

三度小改 全新IS依舊充滿活力

Lexus IS。（圖／林昱丞攝影）

IS作為Lexus後驅運動房車代表，此次小改款以「人車對話般的暢快駕馭感」為核心理念，形塑兼具魅惑跑格與時尚馭動的全新產品定位，透過更具侵略感的跑車化設計，徹底展現Lexus對性能駕馭純正運動房車的堅持。

廣告 廣告

Lexus IS。（圖／林昱丞攝影）

外觀造型上承襲新世代Lexus品牌風格，以低重心、寬體化車身比例、搭配空氣力學設計，營造出更強烈的時尚運動氣勢；同時，透過轉向系統與懸吊系統等全面強化，帶來更線性且精準的駕馭體驗。F SPORT等級更配有專屬運動化外觀，造型更為銳利的前後下保桿，搭配運動化尾翼、專屬徽飾，以及19吋BBS輕量化鋁圈與紅色煞車卡鉗，更加彰顯IS魅力跑格的非凡氣勢。

Lexus IS。（圖／林昱丞攝影）

駕駛座艙也以駕駛者為核心全面升級，導入12.3吋中控觸控螢幕與12.3吋全數位儀表板，資訊顯示更直覺清晰；全新方向盤結合TAZUNA Concept全環繞駕駛座艙設計，帶來更直覺且專注的駕駛感受，並搭配64色氣氛燈，營造更具層次的駕馭體驗。

Lexus IS。（圖／林昱丞攝影）

內裝則首度導入Lexus「Forged Bamboo」鍛造竹紋飾板，以竹纖維與樹脂複合材料所打造，展現出獨特的美麗紋理。安全科技方面，全面升級搭載Lexus Safety System+ 3.0智動駕駛輔助系統，於日常行駛及突發狀況中能提供完整的守護。

Lexus IS。（圖／林昱丞攝影）

售價方面，全新IS擁有三個等級，豪華版為189萬元、旗艦版為199萬元、F SPORT版為214萬元。

大改款ES首度亮相 變超巨享豪華

Lexus ES。（圖／林昱丞攝影）

現場除發表全新IS外，亦同步預賞展出大改款ES 500e。全新ES車頭設計承襲LF-ZC概念車的新世代設計語彙，透過自引擎蓋延伸至下保桿的銳利折線，勾勒立體且富有張力的紡錘車體輪廓，並搭配全新L-Signature雙箭型頭燈，展現Lexus新世代的獨有識別。流暢的車頂弧線一路延伸至車尾，不僅優化空氣力學表現，也營造跨界轎跑般的動感氛圍；車尾則導入LEXUS字樣貫穿式尾燈與外側L型方向燈設計，強化車身收束線條，進一步突顯低重心且寬闊的車身姿態。

Lexus ES。（圖／林昱丞攝影）

全新ES採用全新開發的TNGA平台（GA-K），可兼顧HEV與BEV多元動力配置，同時進一步強化車體結構剛性，並全面提升靜謐性、操控穩定性與乘坐舒適性。本次現場展出的ES 500e，更搭載DIRECT4 AWD電子式四輪傳動系統，透過精密的驅動力控制，兼顧行路穩定性與電動化駕馭樂趣。

Lexus ES。（圖／林昱丞攝影）

未來純電移動的前瞻想像 概念車LF-ZC近距離賞車

LF-ZC概念車。（圖／林昱丞攝影）

首次在台亮相的「LF-ZC概念車（Lexus Future Zero-emission Catalyst）」，其以低趴純電轎跑姿態結合Lexus經典紡錘型車身設計，重新定義電動車的動感比例與未來美學；其可變式空氣力學設計、次世代BEV電動架構與沉浸式互動平台，實現軟體定義車（SDV）的革新移動體驗。

更多東森新聞報導

愛玩車／吉普新世代休旅 Compass台北車展亮相

愛玩車／新車接連登場 豐田台北車展夠精彩

愛玩車／MINI JCW敞篷來了 自由上空超有型

