愛玩車／Lexus RZ進化登場 馬力更大續航更長

RZ車系全面升級，馬力變大外，續航力也跟著提升，且還有運動化的F SPORT版本。（圖／Lexus提供）





Lexus台灣總代理和泰汽車於12月10日正式發表全新RZ 500e以及RZ 550e F SPORT，帶來雙動力、三款車型，其延續以電動車專屬e-TNGA平台與高效動力系統為基礎，帶來更充沛的動能輸出、更敏捷的操控回饋與更靜謐奢華的座艙體驗。全新RZ車系售價為215萬元起。

RZ 550e F SPORT擁有專屬的前後下擾流設計、運動化尾翼及專屬徽飾、20吋鋁圈搭配Aero運動輪圈蓋。（圖／Lexus提供）

和泰汽車表示，RZ 550e F SPORT是品牌首度將富士賽道運動精神融合純電動力的車款。在動力上，系統提供408匹的最大馬力及4.4秒的零百加速表現，同時保有451公里的續航里程表現（WLTP測試標準）。在外觀上，擁有專屬的前後下擾流設計、運動化尾翼及專屬徽飾、20吋鋁圈搭配Aero運動輪圈蓋，為車身注入更具侵略性的視覺張力。

RZ 550e F SPORT在內裝方面，首度導入Steer-By-Wire線控轉向技術，以電子訊號取代傳統機械，連結車輪與運動化造型方向盤，駕駛僅需以200度的轉向舵角，就能精準地靈敏操控車輛。此外，更有專屬的「M-Mode模擬手排」功能，駕駛可透過方向盤的撥片升降檔位，整合ASC動力聲浪控制系統所營造的聽覺氛圍，為純電駕駛增添了富有層次的互動感與樂趣。

RZ 550e F SPORT在內裝方面，首度導入Steer-By-Wire線控轉向技術。（圖／Lexus提供）

除了熱血的RZ 550e F SPORT外，RZ 500e則是RZ車系的核心主力。在電動系統架構上，以76.96 kWh鋰電池模組，搭配更智慧的ESU電力供應單元，並於eAxle的馬達逆變器上導入SiC碳化矽功率模組，可有效降低功率轉換過程中的能量損耗，同時提升前後馬達輸出功率和續航表現，最大馬力提升至380匹，續航里程也較前代提升約17%，增加到463公里（WLTP測試標準）。

RZ 500e提供豪華與旗艦雙等級。（圖／Lexus提供）

在等級編成上，RZ 500e提供豪華與旗艦雙等級，豪華等級標配LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統及360度環景影像輔助系統，並提供兩組110V／1500W插座，實現V2L的機能便利；旗艦版則在此基礎上，將Lexus悉心款待的精神再延伸，採用Ultrasuede人造麂皮座椅、雷射雕刻車門飾板，及64色投射式動態車室氣氛燈來提升座艙的細膩質感，並追加Mark Levinson Premium Surround、可調光式全景天窗及前座冷熱通風座椅等舒適與科技配備。

RZ 500e旗艦版有Ultrasuede人造麂皮座椅、雷射雕刻車門飾板，及64色投射式動態車室氣氛燈。（圖／Lexus提供）

在保養與保固上，除了4年或12萬公里（以先到者為準）新車保固外，RZ車系更提供BEV動力電池8年或16萬公里（以先到者為準）保固，保固期內保持至少70%以上的電池容量。同時推出電動車專屬保養套餐，每次回廠不僅將為車輛進行39項基本和底盤檢查，更會透過GTS電腦檢測電池健康與用車習慣等42個項目。此外，自交車日後，準時連續8次定保，且實施有費定保套餐的車主，即享延長保證1年或2萬公里保證權益。

Lexus舉辦「RZ無限暢充禮遇」活動，期限內完成訂車的車主，完成綁定步驟即享一年不限行駛里程的免費充電服務。（圖／Lexus提供）

售價上，入手門檻較小改款前便宜了15萬元，RZ 500e豪華版為215萬元，RZ 500e旗艦版為235萬元，RZ 550e F SPORT則是255萬元。而Lexus加碼舉辦「RZ無限暢充禮遇」活動，即日起至2026年1月31日（含）前向和泰汽車股份有限公司的授權經銷商訂購RZ車款的車主，完成綁定步驟即享一年不限行駛里程的免費充電服務。

Lexus推出「Lexus RZ 550e F SPORT 奢享之路試駕體驗」活動，由王齊麟擔任「RZ純電領航先鋒」。（圖／Lexus提供）

另外，Lexus本次亦特別攜手奧運羽球金牌得主王齊麟，邀請其擔任「RZ純電領航先鋒」，並推出「Lexus RZ 550e F SPORT 奢享之路試駕體驗」活動，由王齊麟帶隊，邀請消費者入座試駕，即日起至12月21日止，填妥報名資訊，即有機會駕乘RZ 550e F SPORT，前往王齊麟推薦的私房景點，親身感受 RZ 550e F SPORT 的純電駕馭魅力並與王齊麟面對面交流；於活動指定貼文完成指定互動，還有機會獲得王齊麟親筆簽名羽毛球拍。

