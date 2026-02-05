愛玩車／LV極致奢華「小」貨車 價格可能比你家還貴

LV推出一款小型貨車時鐘，該時鐘的價格可能遠超你的房價。（圖／LV提供）





知名法國奢侈品牌Louis Vuitton近日推出了一款引發全球奢華收藏圈轟動的極致作品——Camionnette Edition Limitee。這並不是一件服飾、包款或配件，而是一座以1920年代經典貨車為造型的桌上機械時鐘。其外觀仿照當年用於運送Louis Vuitton皮革箱包的運貨車，整體由金屬鍍金與1,695顆鑽石精工鑲嵌，堪稱奢華收藏品界的一大奇觀，同時讓這座微型貨車時鐘的價格高達65萬歐元（約新台幣2,422萬元），遠超多數房屋售價。

該時鐘由由金屬鍍金與1,695顆鑽石精工鑲嵌，售價高達台幣2,422萬元，且全球限量只有15件。（圖／LV提供）

這款作品由Louis Vuitton位於瑞士的工坊La Fabrique du Temps Louis Vuitton與知名瑞士鐘錶製造商L’Epée 1839共同打造，經典造型來源並非任何現存真實車款，而是深受1920年代類似雪鐵龍B10貨車的設計啟發。當時這類車輛曾用於運送Louis Vuitton皮箱至全法國各地，也是品牌早期極具代表性的移動廣告。如今，Louis Vuitton將這段品牌歷史透過微型時鐘重現在桌面上，象徵品牌傳承與奢華工藝的極致結合。

全車覆蓋了1,695顆鑽石，總重達41.44克拉，在車頭散熱器的位置上還鑲嵌了一顆0.51克拉的Louis Vuitton Monogram鑽石。（圖／LV提供）

極致奢華工藝 黃金與鑽石打造的工藝奇蹟

Camionnette Edition Limitee的奢華程度超乎想像，這座時鐘的貨車車身採用鍍金金屬打造，全車幾乎覆蓋鑽石鑲嵌。精心挑選的1,695顆鑽石總重達41.44克拉，逐一以手工方式精細安置於車身不同部位，不僅遍佈車身外側，連鍍鉻格柵、車頭燈與車頂邊緣都擁有閃耀的鑽石點綴。更引人注目的是，在車頭散熱器的位置上還鑲嵌了一顆0.51克拉的Louis Vuitton Monogram鑽石，作為整個作品的核心焦點。

尾燈更採用紅色與橘色的紅寶石作為裝飾，並且在貨斗內裝有小型Louis Vuitton行李箱。（圖／LV提供）

除了鑽石之外，尾燈部分還使用了紅色與橘色的紅寶石作為裝飾，整體工藝既呼應品牌的歷史代表性色彩，又展現出頂級珠寶工藝的極致水準。這種結合了鐘錶機械結構與奢華珠寶裝飾的創作方式，不僅彰顯Louis Vuitton在奢侈品界的領先地位，也挑戰了人們對手工工藝與極致收藏意義的既有認知。

這款時鐘使用的是手動上鏈Calibre MV.7417／101機芯，具備八天動力儲存。（圖／LV提供）

機械心臟與時間美學 傳統機械機芯融入現代設計

在這件「微型貨車」的內部結構中，最令人驚豔的並非僅僅外觀鑽飾，而是其機械機芯的運作方式。Camionnette Edition Limitee使用的是手動上鏈Calibre MV.7417／101機芯，這款機芯由L’Epée 1839專為Louis Vuitton製作，具備八天動力儲存，換言之，只需為這座時鐘手動上鏈一次，它便可持續運作八天。

車頭有著上鏈孔，上鏈的過程很像是過去汽車採用手搖式發動的樣子。（圖／LV提供）

這款機械時鐘並非採用現代電池或電子系統，而是以傳統機械時鐘結構呈現時間顯示。貨車的引擎位置下方設有兩個旋轉圓筒，用於顯示小時與分鐘；而車廂內還設有傳統擺輪機構，可以讓人透過車窗看到機械心臟的律動。對於鐘錶愛好者與收藏家而言，這樣兼具機械詩意與奢華藝術性的作品是收藏中的極致之選。

上鏈工具的設計也十分用心，仿造舊式汽車引擎手搖曲柄的造型，以黃金鋼打造。（圖／LV提供）

值得一提的是，上鏈工具的設計同樣十分用心，其仿造舊式汽車引擎手搖曲柄的造型，以黃金鋼打造，置於貨車後車斗的一個小型Louis Vuitton行李箱中。這個行李箱使用真正的Monogram帆布與銅五金，呈現出品牌經典的旅行精神與品牌DNA。

如果預算沒那麼多，LV有推出相對平價版本的Camionnette時鐘，不過也要價68,000歐元。（圖／LV提供）

限量稀有與市場定位 奢侈收藏的極致象徵

Camionnette Edition Limitee的限量程度相當稀有，全球僅製作15件，這讓它的稀缺性與收藏價值驟然提高，也讓它成為高級奢侈品市場的話題焦點。不少專家分析，這樣的價格雖看似驚人，但在極致奢侈品市場，它定位更像是一種藝術作品而非一般時鐘。

這款平價版本的時鐘採用鋁合金與鋼製車身，搭配經典的黃色與藍色塗裝。（圖／LV提供）

同時，Louis Vuitton也提供了一個價格較「親民」但依然不便宜的版本——標準Camionnette時鐘，售價68,000歐元（約新台幣253.5萬元），採用鋁合金與鋼製車身，搭配經典的黃色與藍色塗裝。雖然並未採用黃金與鑽石，但仍保留了這款時鐘的機械結構及設計精神。這個版本的出現，也許讓更多鐘錶與收藏愛好者感受到品牌匠心，而非只有超高財力者才能接觸到這種作品。

