愛玩車／MINI快閃店裕隆城登場 掀背、休旅超時尚

MINI台灣總代理汎德公司於即日起至2026年1月2日，在新店裕隆城一樓西北門設立「MINI Pop-Up快閃店」。





MINI台灣總代理汎德公司於即日起至2026年1月2日，在新店裕隆城一樓西北門設立「MINI Pop-Up快閃店」，展出品牌新世代車款與品牌理念。現場以MINI經典設計語彙為基礎，結合永續概念與品牌歷史，打造期間限定的展示空間，提供消費者近距離了解新世代MINI家族的機會。

MINI Countryman外觀以更寬大的車身比例與俐落線條呈現，兼具都會時尚與戶外休閒特質。

本次展出焦點之一為全新世代MINI Countryman，定位為品牌旗下多功能運動休旅車。新車外觀以更寬大的車身比例與俐落線條呈現，兼具都會時尚與戶外休閒特質。動力部分，全新MINI Countryman推出純電車型，提供前輪驅動與四輪驅動兩種版本，主打即時輸出的電動動力與穩定的駕馭體驗。

車室內裝方面，新世代MINI導入大量再生材質與環保織物，強調永續理念。全車系配備圓形OLED觸控螢幕與新世代操作介面，整合多項車載功能，提升操作便利性。安全配備方面，MINI Countryman全車系均搭載360度智慧停車輔助與Level 2駕駛輔助系統，並通過Euro NCAP五星安全評級。另搭配MINI APP與數位鑰匙2.0，可透過手機進行解鎖、空調啟動等功能操作。

新世代MINI Cooper掀背在延續經典造型的基礎上，透過更簡潔的線條與比例詮釋現代風格，標誌性的圓形頭燈與全新尾燈設計，使整體外觀更具辨識度。

除了休旅車款，MINI三門掀背車亦於現場展出。作為品牌最具代表性的車型，新世代MINI Cooper掀背在延續經典造型的基礎上，透過更簡潔的線條與比例詮釋現代風格，標誌性的圓形頭燈與全新尾燈設計，使整體外觀更具辨識度。車色選擇多達11種，並可搭配不同車頂配色與三種燈組設計，提供更高的個性化選擇。MINI Cooper掀背同樣獲得Euro NCAP五星安全評級，並搭載Level 2駕駛輔助系統，兼顧駕馭樂趣與安全表現。

現場精選MINI Lifestyle精品展售，從細節到日常，將品牌獨特品味延伸至每個生活角落。

汎德表示，藉由MINI Pop-Up快閃店的展出，希望讓更多民眾了解品牌在新世代車款中的設計轉變與電動化布局，同時感受MINI在風格與創新之間持續發展的精神。

MINI Pop-Up裕隆城展出資訊

展期：即日起至2026年1月2日（實際開放日依照現場公告為主）

時間：週日至週四11:00 - 21:30；週五至週六11:00 - 22:00

地點：新店裕隆城1F西北門（新北市新店區中興路三段70號）

