愛玩車／MINI JCW敞篷來了 自由上空超有型

台灣市場首次正式引進的JCW敞篷車型，售價為235萬元起。（圖／林昱丞攝影）





「2026台北新車暨新能源車大展」唯一敞篷新車就它了！MINI發表全新MINI JCW CABRIO，MINI總代理汎德表示，此為台灣市場首次正式引進的JCW敞篷車型，完美融合MINI經典Go-Kart操控與JCW純正賽道基因，將高性能駕馭與敞篷自由感推向全新境界。全新MINI JCW CABRIO售價為235萬元起。

動力變大 操控更競技

MINI JCW CABRIO。（圖／林昱丞攝影）

全新MINI JCW CABRIO搭載TwinPower Turbo渦輪增壓汽油直列四汽缸，最大輸出231匹馬力，峰值扭力達380 Nm，0–100km/h加速僅需6.4秒，極速可達245km/h，搭配Steptronic七速雙離合器自手排，透過方向盤後方的換檔撥片，讓駕駛者在激烈操駕下仍能精準掌控動力輸出節奏。JCW專屬調校的運動化懸吊系統，即使面對高速行駛或連續彎道中，仍能維持優異的車身穩定性與轉向精準度，確保敞篷駕馭同樣保有賽道操控感受。

MINI JCW CABRIO。（圖／林昱丞攝影）

全新MINI JCW CABRIO配備電動軟篷，僅需18秒即可完全開啟，並可於時速30km/h以下行駛中操作，天窗模式下頂篷可以開啟40公分，讓駕駛者依照行車節奏與心情自由切換開篷狀態。專屬Always Open開篷計時功能更是標誌性特色， OLED圓形中控螢幕即時顯示累積開篷時間。

JCW外觀+開篷 路上觀注度+100

MINI JCW CABRIO。（圖／林昱丞攝影）

全新MINI JCW CABRIO以鮮明的JCW視覺設計語彙，18吋JCW Lap Spoke雙色輪圈含跑車胎，搭配JCW專屬紅色運動化卡鉗，結合JCW黑色高光澤前後下護板、側裙與輪拱，強化視覺一致性；經典圓形LED頭燈，提供三種個性化頭／尾燈光模式，並支援迎賓與離車燈光效果。

MINI JCW CABRIO。（圖／林昱丞攝影）

全新MINI JCW CABRIO採用經最佳化的後下擾流空氣動力結構，有效降低風阻，提升行車穩定性；運動化引擎蓋飾條則強化賽車血統，彰顯JCW的競速傳承。提供12款個性化車色選擇，其中包括敞篷專屬Sparkling Cooper Grey，更可搭配黑色或紅色的後視鏡蓋。

MINI JCW CABRIO。（圖／林昱丞攝影）

車內JCW專屬運動座椅提供卓越支撐，即使急速過彎也能保持穩定姿態；JCW跑車式打孔Vescin方向盤搭配換檔撥片，讓駕駛隨心掌控加速與換檔節奏；另外標配harman/kardon高傳真音響系統，澄澈音效隨駕馭律動，讓每段旅程都充滿專屬節奏感；雙色織布與Vescin全素皮革內裝、紅色縫線與JCW專屬環景燈光，打造兼具精緻質感與熱血動感的座艙。

MINI JCW CABRIO。（圖／林昱丞攝影）

全新MINI JCW CABRIO提供七種MINI Experience Modes體驗模式，滿足不同駕駛情境需求，其中Go-Kart模式將JCW的性能本色極致釋放，專屬紅黑與賽道風格介面，搭配更靈敏的油門反應與精準轉向回饋，以及渾厚引擎聲浪。而標準配備Level 2駕駛輔助系統，包含主動車距定速控制系統（ACC）、主動車道維持輔助、車道偏離警示、盲點偵測警示、主動防撞輔助系統與行人偵測等多重功能。全新自動停車輔助系統。

MINI Countryman SE。（圖／林昱丞攝影）

MINI展區除了有全新MINI JCW CABRIO外，旁邊還擺放一輛MINI Countryman SE，雖然是純電車型，但選配了JCW套件，就算在扮相十分兇悍的全新MINI JCW CABRIO身旁，依舊不顯弱勢。

