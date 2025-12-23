愛玩車／Mio參戰 測速預警APP免費登場
測速預警App再加一！行車記錄器品牌Mio日前推出全新免費測速預警智慧型手機軟體——Mio神速。Mio認為，Mio神速整合Mio專利的以九合一安全預警功能，搭配每日更新測速資料庫以及CarPlay與Siri捷徑等功能，打造「免費、精準、不干擾」的行車安全工具。
Mio表示，「Mio神速」搭載品牌深耕多年的道路圖資與測速資料庫，確保駕駛能獲得每日更新的精準資訊、整合Mio專利的九合一GPS動態預警技術，提供包含一般測速、動態區間測速、科技執法（如高架與違停）、移動式及匝道測速等全方位警示。同時針對事故熱點區域提醒、危險路段與測速新聞進行播報，讓用路人在提升行車安全的同時，也能從容應對各類執法路段。
「Mio神速」提供iOS與Android雙平台完整版免費下載，不需綁約或付費解鎖功能。App 介面設計直觀，開啟後即可從儀表板掌握車速、速限、警示狀態等資訊。首頁也可依個人偏好自訂介面排列，用戶可將自己最在意的資訊放在最顯眼位置，打造專屬的行車安全輔助視窗。
台灣是全球機車密度最高的市場之一，因此 Mio神速特別強化與台灣道路情境高度相關的機車專屬興趣點（Points of Interest, POI）資料與預警邏輯，針對一般機車與大型重機進行深度最佳化，包括市區頻繁變動的速限、重機常用路線與快速道路與匝道等重要提醒。
Mio神速以「不增加操作負擔、但必要時一定提醒」為核心理念設計，全面支援主流車載與手機智慧功能。駕駛可透過Apple CarPlay在車載螢幕查看資訊，或利用Siri捷徑實現自動化啟動機制，更可透過iOS Widget隨時查看車速與警示提醒，透過浮動視窗功能，即使在執行導航或影音程式時，使用者仍能同步接收預警提醒，無需頻繁切換程式，讓行車過程更加專注安全。
Mio品牌總經理張樂羣表示，Mio秉持對消費者的承諾，以thoughtful design（精心為您）的品牌精神，致力於開發更貼近消費者需求的軟硬體服務 。我們深信科技的價值不應僅止於事後記錄，更應在風險發生前發揮預防功能 。『Mio 神速』的誕生，意味著品牌從『事件記錄』跨越至『事件預防』的重要一哩路。」
