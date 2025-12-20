愛玩車／PGO推「J系列購車優惠」 超Q入手更親民

台灣機車品牌PGO摩特動力於日前宣布，推出限時「J系列專屬甜心價優惠」方案。（圖／PGO提供）





台灣機車品牌PGO摩特動力於日前宣布，推出限時「J系列專屬甜心價優惠」方案。本次活動以J-bubu 115與Spring 125兩款明星車種為核心，透過更具競爭力的價格入手門檻，並擁有多元的購車分期方案。即日起至2025年12月31日止，J-bubu115最低為68,700元起，Spring125最低則是77,500元起，另外還有小資分期輕鬆付專案，冬季換車更輕鬆。

J-bubu 115始終以精緻的復古外型與多元的配色選擇，在市場中佔有一席之地。（圖／PGO提供）

作為PGO旗下的熱銷車款，J-bubu 115始終以精緻的復古外型與多元的配色選擇，在市場中佔有一席之地。PGO認為，該車款長期以來透過與甜點命名的繽紛色系結合，成功建立了鮮明的形象，成為不少女性騎士的首選。

廣告 廣告

在硬體配置上，J-bubu 115全車標配高亮度LED燈具，這不僅僅是為了營造整體造型的辨識度與精緻度，更重要的是，藉此提升騎士在夜間或視線不佳環境下的騎乘安全性。動力系統方面，J-bubu 115搭載了品牌引以為傲的油冷動力系統，相較於一般氣冷車款，能提供更穩定的引擎運作效率。

為了確保騎乘的舒適性，J-bubu 115採用了下懸吊設計，並搭配五段可調式的後雙避震器，能有效吸收路面的震動，無論是應對都市內頻繁的停等起步，或是假日的長途郊遊，都能提供穩定的支撐性與舒適感。在安全防護部分，J-bubu 115配備CBS 連動式煞車系統，能自動分配前後輪的煞車力道。針對有更高動力需求的消費者，PGO亦提供風格較為中性的125版本供選擇。

Spring 125展現了不同的浪漫優雅氣息，鎖定對生活品質有更高要求的輕熟女族群。（圖／PGO提供）

相對於J-bubu的經典韻味，Spring 125則展現了不同的浪漫優雅氣息，鎖定對生活品質有更高要求的輕熟女族群。其最大亮點在於導入了「KEYLESS智慧免鑰匙系統」，騎士在忙碌或提重物時，無須再費心尋找鑰匙，大幅提升了日常用車的便利性。另外考慮道女性騎士的騎乘感受，Spring 125採用低座高設計，讓身材嬌小的騎士也能輕鬆雙腳著地，搭配的寬體沙發級座墊，無論是單人騎乘或雙人載重，都能擁有良好的乘坐舒適性。

Spring 125採用低座高設計，讓身材嬌小的騎士也能輕鬆雙腳著地。（圖／PGO提供）

實用機能更是Spring 125的優勢之一，PGO工程師為其設計了「魔術大置物空間」，前置腳踏區域空間寬裕，可以放置20吋的行李箱或大型寵物外出籃；而後車廂深度表現同樣優異，最高可容納兩頂安全帽，完美解決了日常採買或雙載出行的收納問題。

在安全配備上，Spring 125除了基礎的CBS版本外，更提供ABS＋TCS防鎖死煞車系統加循跡防滑軌跡系統版本可供選擇。TCS系統的介入能避免在濕滑路面加速時產生後輪打滑，為追求穩定性與安全保障的騎士提供全方位的守護。

更多東森新聞報導

愛玩車／福特油電新車這裡租得到 低價享全新體驗

愛玩車／現代Staria中期改款 科技與舒適性升級

愛玩車／Gogoro大解密 這些數據超有趣

