愛玩車／PGO推「J系列購車優惠」 超Q入手更親民
台灣機車品牌PGO摩特動力於日前宣布，推出限時「J系列專屬甜心價優惠」方案。本次活動以J-bubu 115與Spring 125兩款明星車種為核心，透過更具競爭力的價格入手門檻，並擁有多元的購車分期方案。即日起至2025年12月31日止，J-bubu115最低為68,700元起，Spring125最低則是77,500元起，另外還有小資分期輕鬆付專案，冬季換車更輕鬆。
作為PGO旗下的熱銷車款，J-bubu 115始終以精緻的復古外型與多元的配色選擇，在市場中佔有一席之地。PGO認為，該車款長期以來透過與甜點命名的繽紛色系結合，成功建立了鮮明的形象，成為不少女性騎士的首選。
在硬體配置上，J-bubu 115全車標配高亮度LED燈具，這不僅僅是為了營造整體造型的辨識度與精緻度，更重要的是，藉此提升騎士在夜間或視線不佳環境下的騎乘安全性。動力系統方面，J-bubu 115搭載了品牌引以為傲的油冷動力系統，相較於一般氣冷車款，能提供更穩定的引擎運作效率。
為了確保騎乘的舒適性，J-bubu 115採用了下懸吊設計，並搭配五段可調式的後雙避震器，能有效吸收路面的震動，無論是應對都市內頻繁的停等起步，或是假日的長途郊遊，都能提供穩定的支撐性與舒適感。在安全防護部分，J-bubu 115配備CBS 連動式煞車系統，能自動分配前後輪的煞車力道。針對有更高動力需求的消費者，PGO亦提供風格較為中性的125版本供選擇。
相對於J-bubu的經典韻味，Spring 125則展現了不同的浪漫優雅氣息，鎖定對生活品質有更高要求的輕熟女族群。其最大亮點在於導入了「KEYLESS智慧免鑰匙系統」，騎士在忙碌或提重物時，無須再費心尋找鑰匙，大幅提升了日常用車的便利性。另外考慮道女性騎士的騎乘感受，Spring 125採用低座高設計，讓身材嬌小的騎士也能輕鬆雙腳著地，搭配的寬體沙發級座墊，無論是單人騎乘或雙人載重，都能擁有良好的乘坐舒適性。
實用機能更是Spring 125的優勢之一，PGO工程師為其設計了「魔術大置物空間」，前置腳踏區域空間寬裕，可以放置20吋的行李箱或大型寵物外出籃；而後車廂深度表現同樣優異，最高可容納兩頂安全帽，完美解決了日常採買或雙載出行的收納問題。
在安全配備上，Spring 125除了基礎的CBS版本外，更提供ABS＋TCS防鎖死煞車系統加循跡防滑軌跡系統版本可供選擇。TCS系統的介入能避免在濕滑路面加速時產生後輪打滑，為追求穩定性與安全保障的騎士提供全方位的守護。
更多東森新聞報導
愛玩車／福特油電新車這裡租得到 低價享全新體驗
愛玩車／現代Staria中期改款 科技與舒適性升級
愛玩車／Gogoro大解密 這些數據超有趣
其他人也在看
Nissan 全新 MPV 首度現身！坐擁三排大空間 主打實惠售價鎖定入門市場
Nissan 先前預告將在印度推出一款全新入門級 MPV，如今也宣布新車名稱為「Gravite」，並同步釋出一系列車身圖片，讓人提前一睹外觀設計風格，預計 2026 年初在印度發表上市。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【怎能不愛車】能開去豪奢宴會的農耕車 賓士Unimog完成史詩級進化
為慶祝Unimog誕生80週年，賓士(Mercedes-Benz)特種卡車端出一款話題性十足的概念車，替這輛向來以全地形、全用途聞名的硬派機具，注入前所未有的豪華氛圍。這款由賓士特種卡車攜手Hellgeth Engineering打造的Unimog，不必脫下象徵勞動精神的「工作靴」，卻成功換上一套更舒適、更有型的休閒裝扮，無論奔馳山林或現身高級飯店門口，都毫不違和。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
台灣買車真的貴？同款車中國竟便宜超過40萬
今年國產車熱銷榜前十名大致已底定，扣除一些中國大陸未販售的車款後，我們選出台灣市場8款國產主流車款，並對照它們在中國大陸的官方售價，來看看中國大陸新車市場的售價有多誘人。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 103
【怎能不愛車】雙螢幕＋YAMAHA音響 三菱Xforce台灣預售80萬有找
預計在12月底台北新車暨新能源車大展正式亮相的中華三菱國產Xforce，近期已悄悄在保發中心揭露正式售價，維持預售時公布的79.9萬與84.9萬元雙車型設定。以目前市場氛圍來看，正式發表時不排除還有微幅調整空間，若兩款車型價格都能壓在80萬元上下，勢必將成為國產SUV級距中最具話題性的入門新選擇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
垂直整合最後一塊拼圖？鴻華先進全資收購納智捷，Foxtron Bria 技術規格全揭露！
裕隆集團與鴻海集團合資的鴻華先進科技，今日正式以新台幣 7.876 億元全資收購納智捷汽車。這一步棋將原本分屬不同法人的品牌與代工端進行了實質整合，未來 Luxgen 的通路優勢將直接為鴻華先進的 CDMS（委託設計製造服務）模式服務。這不僅能加速新車型的市場驗證，也能讓鴻華先進直接掌握終端用戶的使用數據，對於優化軟體定義汽車的發展至關重要。2GameSome ・ 16 小時前 ・ 發起對話
東海"炒飯街"違停多! 轎車鑽進卡住 後方人車塞爆
中部中心 / 中部綜合報導台中東海商圈附近，巷弄多街道狹小，機車停車位不好找，一條被當地學生俗稱炒飯街的巷弄，出現一輛轎車開進巷子內，加上路旁違停摩托車多，駕駛只能緩慢前進，導致後方行人和機車嚴重堵塞。轄區警方表示，該條巷弄車輛本來就能通行，但紅線不能停車影響交通，會加強取締。東海商圈炒飯街機車違停多 轎車入內只能龜速前進。（圖／翻攝畫面） 白色轎車勇闖東海炒飯街，但出現大塞車，兩邊都是障礙物，轎車怕擦撞，龜速緩慢前進，但後方站了20-30人，還有不少機車也等著想過。時間發生在18日晚間7點多，監視器畫面拍到，轎車緩緩開在東海大學商圈，同學俗稱的炒飯街，但小巷真的有夠小，白色轎車後面行人越來越多，還有摩托車也一輛一輛靠過來，但在車輛前方，也有機車要往前，好幾位騎士見苗頭不對，還是趕緊轉彎掉頭，以免進退兩難東海商圈巷弄狹小若是出現違停車 就會造成車輛緩慢前進的狀況（圖／翻攝畫面）巷子有多窄，垃圾車要前進，清潔隊員還得下車挪車，才有辦法讓大型垃圾車和回收車往前，當地商家說，巷弄有畫紅線，就是不能停車，警察也會來開單。2020年9月在東海別墅曾發生過氣爆釀成四死悲劇，發生地點就在狹小的巷弄內，當時車輛違停，也引發討論。東海商圈巷道多又小，學生機車族更是不少，車位一位難求，導致違停嚴重，出現車輛前進，卡卡場面，人和車都塞到爆。原文出處：台中東海「炒飯街」機車違停多！ 轎車鑽進卡住、後方人車塞爆 更多民視新聞報導搶拍仙草花秘境！ 彰化賞花人潮爆滿＂交通亂象多＂桃園交通主動脈塞、微血管也不通 何志偉要為桃園民眾改善塞車人生反跨境鎮壓行動 明居正：國際社會年年喊話「不要動台灣」民視影音 ・ 1 天前 ・ 7
全功能豪華休旅7/8人座 Kia The new Carnival
The new Carnival不僅融合了「Grand Design卓然大器、Grand Luxury超凡尊榮、Grand Technology極智未來」等三大產品DNA設計元素之外，更結合了MPV的空間機能性以及SUV的運動化外型設計而成，並賦予GUV(Grand Utility Vehicle)新稱呼，代表的是全功能豪華休旅車，透過更為高端先進與豪華的配備編制，為消費者提供一款更能符合期待與用車需求的多人座豪華休旅車款，當然也讓這部大型MPV擁有更出眾的產品吸引魅力。車訊網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
福特Ford終於了解高價電動車賣不出去！灰頭土臉撤出…
福特Ford終於了解高價電動車賣不出去！灰頭土臉撤出…SiCAR愛車酷 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【雪山隧道是魔王關？！】國五測速照相「中招王」 Top5！16支科技執法等你來挑戰！加碼國五美食地圖～
繼上次盤點台北市、新北市測速照相 Top5之後，這次我們把戰場拉上高速公路，直接鎖定最多人「中獎」的——國道五號。 不少駕駛以為上了高速就能輕鬆一點，但事實完全相反，這條通往宜蘭的必經之路，其實是全台測速密度數一數二的路段。 尤其是讓人聞之色變的雪山隧道，全長13公里一口氣佈滿16支科技執法設備，不只測速，連車距、變換車道都在監控範圍內，一個不注意，回家就等收紅單。 這次我們整理出國道五號測速照相 Top5 熱點，帶你一次看清楚最容易失血的位置，跑國五前先看這支，真的能幫你省下不少冤枉錢。 [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Go車誌 Video ・ 1 天前 ・ 發起對話
福特六和跨足短租自駕商機 攜手租賃雙雄導入The All-New Ford Territory農曆年前完整體驗國民家用休旅 限時驚豔價全面開跑！
福特六和跨足短租自駕商機 攜手租賃雙雄導入The All-New Ford Territory農曆年前完整體驗國民家用休旅 限時驚豔價全面開跑！SiCAR愛車酷 ・ 1 天前 ・ 發起對話
巴黎啟用首條通勤纜車 日逾萬名乘客受惠
法國巴黎第一條城市通勤用的纜車正式啟用，這條纜車全長4.5公里，而且還能將郊區通往巴黎市區的車程，從40分鐘縮短到只有18分鐘。不僅如此，運輸成本也大幅降低，原本建造地鐵需要10億歐元，但纜車的成本只需要地鐵的十分之一。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
財經時事／睽違9年台日合推新休旅 中華車獲三菱助攻拚車市二哥
一年一度的台北車展即將開展！2025年靠著商用車J SPACE大賣拚出一片天的中華汽車，年底也將迎來新神車，合作對象是攜手超過55年的日本三菱汽車，為即將上市的國產跨界休旅XFORCE打響第一砲，三菱副社長中村達夫將親自登台力挺。日前本刊前往北海道的三菱十勝研究所，直擊這輛新車優秀的越野操控。「未來2年，三菱會導入台灣5款新車，加上MG與中華商用車，市占率將挑戰15%。」中華汽車總經理曾鑫城信心滿滿地說。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
新北捷運土城樹林線土城高架段開工 拚2031年通車
（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北捷運土城樹林線區段標CQ880B（土城高架段）今天開工，朝2031年通車目標推進。市府表示，屆時將串聯萬大中和線，並可由新莊、迴龍直達中正紀念堂，節省約20分鐘通勤時間。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
勿分心! 台中母載幼子"彎腰拾物"失控自撞翻車
中部中心報導台中一名母親，在太平區自撞翻車，肇事原因，疑似因為車上兒女吵鬧，東西又掉落，女駕駛分心去撿拾物品，方向盤卻往右偏，還好母子三人都只受輕傷！另外，在彰化市，有一名孕婦，因為乘坐車輛遭追撞，導致孕婦受輕傷！婦幼行車安全出狀況。這輛客貨兩用車，突然擦撞到停放到路邊的車輛，當場翻車，車內的人，都沒有動靜，熱心的民眾，在場指揮交通並報警，救援人員到場，打開右前乘客座車門，還好裡面的人都能自己爬出來，ㄟ，下車後，被人抱在懷裡，原來是個小朋友！另外還有一名嬰兒，由媽媽抱著脫困！36歲陳姓母親，19日晚間八點多，開車沿台中市旱溪東路二段行駛，疑似孩子吵鬧，東西還掉下去，做母親的彎腰去撿，車子失控右偏，擦撞停放路旁停車格內車輛！婦幼行車安全出狀況。另外，在彰化市中山路3段與金馬東路交叉路口，前面的車輛在停等紅燈，肇事小貨車，從後方直撞過來，推擠到前方自小客車、重型機車，和另一輛小貨車！自小客車上，三名女性受傷，其中一位是懷孕25週的孕婦，幸好送醫治療無大礙。原文出處：勿分心! 台中母載幼子"彎腰拾物"失控自撞翻車 更多民視新聞報導嘉義死亡車禍! 男子"自撞墜溝渠" 送醫搶救仍回天乏術你累了嗎？ 國道駕駛疑疲駕自撞噴火花 台１３線汽車墜橋下女駕駛手脫臼悚！基隆暗夜1汽車「高速衝撞女騎士」 再自撞橋墩身亡民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
北車、中山站隨機傷人事件 陸海空場站加強戒備
（中央社台北19日綜合報導）台北車站及捷運中山站周遭今天發生隨機傷人事件，行政院長卓榮泰要求警政署就全國鐵、公路車站，以及捷運站、航空站提高戒備，包括交通部所屬陸海空及縣市交通場站已加強戒備。中央社 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
川普批貿易不公 豐田：引3款在美製造車型回銷日本
（中央社東京19日綜合外電報導）日本汽車大廠豐田（Toyota）今天表示，明年起將引進3款在美國生產的豐田汽車回銷日本。法新社報導，此舉明顯是為了安撫美國總統川普。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中華汽車自主研發電動商用車ET35即將全台跑透透 新竹物流率先導入30台打造綠色物流新標竿
由中華汽車自主研發，全台首部量產的3.5噸電動商用車ET35，2025年第三季上市，即獲重視永續的新竹物流率先採用，並一次導入30台，組建全台最大電動物流配送車隊。車訊網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【一手試駕】長跑健將 Audi A6 Avant e-tron performance
隨著e-tron純電車系持續壯大，車型種類也終於開始跳脫SUV，轉往較為傳統的中大型豪華房車市場，其中全新A6 e-tron不僅提供我們先前試駕過的Sportback斜背轎跑版本，更有著許多四環車迷引頸期盼的Avant五門旅行車款，結合全新世代的PPE平台與800V高壓架構，愈發令人期待將帶來怎樣的駕乘體驗……車訊網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
誇大車輛自駕功能 特斯拉恐遭加州禁售30天
電動車「特斯拉」的促銷方式，在加州踢到了鐵板。彭博社報導，特斯拉因為涉嫌誤導消費者，關於特斯拉「車輛自動駕駛」的能力，特斯拉在加州的汽車銷售執照，可能會被吊扣30天。（葉柏毅報導） 報導說，加州中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
國1七堵段清晨四車追撞 國光客運六乘客輕傷
國道1號南下約7.9公里處（七堵段）今天清晨6時發生四輛車子追撞事故，其中一輛國光客運上六名乘客輕傷送醫，暫無生命危險。這起車禍也一度造成後方車流回堵，直至上午9時才恢復正常通車。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 4