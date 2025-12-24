愛玩車／Royal Enfield來了 六新車上市

擁有超過百年歷史的機車品牌Royal Enfield正式登陸台灣，首間品牌旗艦店座落新竹，同時帶來六款重機新車。（圖／太古提供）





擁有超過百年歷史的機車品牌Royal Enfield於12月23日正式登陸台灣，首間品牌旗艦店座落新竹，並同時帶來六款橫跨350 c.c.與650 c.c.級距的重機新車，售價為187,800元起。Royal Enfield總代理太古表示，新上市的每一款車型皆以純粹的騎乘樂趣為理念，呈現Royal Enfield專注的Pure Motorcycling騎乘精神。

Royal Enfield進軍台灣的首間品牌旗艦店選址於新竹市東區中華路一段187號。（圖／太古提供）

Royal Enfield進軍台灣的首間品牌旗艦店選址於新竹市東區中華路一段187號，將提供完整的顧客體驗，並涵蓋新車銷售、維修保養及售後服務等全方位支援。太古汽車集團同步帶來六款新車，分別為Bullet 350、Classic 350、Meteor 350、Shotgun 650、Classic 650與Super Meteor 650。

Bullet 350。（圖／太古提供）

Bullet 350是Royal Enfield歷史最悠久、也是全球持續生產最久的摩托車。自1932年誕生以來，以經典的單缸鼓聲與優雅線條，成為跨越軍隊與民用的經典象徵，承載跨越世代的騎士精神，體現品牌忠於簡單、堅毅與自由的信念。Classic 350延續自1950-60年代英國軍隊風格，其擁有細膩鍍鉻工藝、經典土除、子彈型大燈與舒適坐墊。

Classic 350。（圖／太古提供）

Meteor 350承襲Royal Enfield輕量巡航精神，專為城市漫遊與週末騎旅而設計，擁有舒適坐墊、易控低座高與輕巧把手，無論日常通勤或休閒出遊，都能體驗輕鬆愜意的騎乘樂趣。Shotgun 650延續Royal Enfield改裝文化DNA，以雙缸引擎結合短車尾與外露車架，展現融合街頭態度與運動感的復古風格，鼓勵騎士隨心改裝、展現個性，打造專屬自我的個性街車。

Meteor 350。（圖／太古提供）

Classic 650維持Classic系列的優雅質感，雙缸引擎帶來更充沛的動力與順暢騎乘表現。細節處的金屬拋光、經典土除，呈現Royal Enfield一貫的復古風範。Super Meteor 650為Royal Enfield巡航旗艦之作，擁有舒適的長途騎姿、寬大手把與充沛雙缸拉力，專為征服遼闊公路與遠征而生，完美結合經典巡航風格與現代性能。

Shotgun 650。（圖／太古提供）

售價方面，Bullet 350為187,800元起、Classic 350為205,800元起、Meteor 350為213,800元起、Shotgun 650為290,800元起、Classic 650為309,800元起、Super Meteor 650則是312,800元起。

Classic 650。（圖／太古提供）

太古汽車集團二輪事業部總經理林凱芸表示，Royal Enfield 憑藉深厚的品牌基礎與完整的產品線，在全球中量級摩托車市場中扮演重要角色。未來，太古汽車集團將攜手 Royal Enfield 積極拓展台灣市場，逐步建立在地騎士社群，並持續提升品牌體驗與服務品質，為台灣中量級摩托車市場帶來新的發展動力。

Super Meteor 650。（圖／太古提供）

源自於英國Royal Enfield創立於1901年，多年來專注於全球250 c.c.至750 c.c.的中量級摩托車市場，現今以印度為全球主要基地和生產中心，其「Pure Motorcycling」的理念，致力於打造易於上手且兼具駕馭樂趣的車款。

