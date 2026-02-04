愛玩車／Scout概念車亮相 重新定義休旅未來風格

Scout推出全新概念車款Traveler Pacific Mist，除了外觀有特殊色之外，其後方的載物系統更是重點。（圖／Scout提供）





在汽車設計與戶外生活風潮日益融合的今日，美國汽車品牌Scout近日推出其最新概念車作品——Traveler Pacific Mist，向傳統SUV車尾裝載方式提出全新想像。這款概念車於改裝展中推出，再度證明Scout試圖結合生活美學、實用性與未來可能性，不僅引發車壇關注，也為SUV未來規劃帶來啟示。

車輛搭配22吋黑色鋁圈和35吋BFGoodrich T/A KO3全地形輪胎，視覺效果硬派且富冒險氣息。（圖／Scout提供）

這輛名為Traveler Pacific Mist的概念車並非全新車款，而是基於Scout既有的Traveler SUV進行重新構思和視覺主題轉換。Scout表示，這次概念車的推出並非純粹展示，而是未來可能推出的套件、選配版甚至是限量版車型的樣貌預覽，Pacific Mist概念不僅是一輛概念車，更是一種設計語言與生活方式的提案，代表著品牌對未來SUV產品演進的看法。

車輛基於既有的Traveler SUV進行重新構思，並且使用全新Pacific Mist車色。（圖／Scout提供）

全新Pacific Mist色彩語言 設計靈感與感官表現

在這次概念車的展示中，最引人注目的莫過於它獨特的外觀塗裝，Scout開發了一種全新的車色——Pacific Mist，這種多層次三階層塗裝在不同光線下會呈現變化色彩，在陰天時看似銀灰色，而在日光下則轉為淡藍色或海洋色調。據Scout設計團隊解釋，這種色彩靈感源自加州太平洋沿岸的海霧與海洋景致，由品牌顏色、材質、飾面設計總監Aileen Barraza主導打造，將自然元素融入SUV的視覺之中。

動力使用Harvester增程式續航動力系統，擁有超過800公里的續航里程。（圖／Scout提供）

Pacific Mist的設計不僅是色彩的表現，同時呼應了SUV戶外冒險精神，這種色彩與如今流行的城市SUV鋼琴黑或純白配色形成鮮明對比，更像是一種生活美學的延伸，車輛不再只是交通工具，而是戶外活動、風景探索與個人風格的載體。外觀其他細節也充分體現了戶外探索的訴求，概念車搭載22吋黑色鋁圈和35吋BFGoodrich T/A KO3全地形輪胎，配合黑色車頂與黑色門把，整車視覺效果硬派且富冒險氣息，與越野、戶外、露營等主題相得益彰。

車尾取消備胎的設計，採用背包式載物模組，內部包含兩個獨立儲物隔間。（圖／Scout提供）

車尾的新構想 取代備胎的背包式載物系統

傳統SUV的備胎一向被視為車尾的標配，但在Pacific Mist概念車上，Scout概念性地取消了備胎，取而代之的是一套全新的後置裝載系統：背包式載物模組（Backpack Carrier）。這個設計引發了媒體與車迷的高度好奇，因為它不僅重新重新思考SUV後部應該承載什麼，更將原本僅用於緊急狀況的備胎位置轉化為更加實用、生活化的存儲空間。

不同於傳統後車廂內裝載，這種背包式設計讓裝卸物品更直覺、更符合戶外活動流程。（圖／Scout提供）

Scout稱這個新模組包含兩個獨立儲物隔間，一個可用於裝載濕物如帳篷、濕衣；另一個則用於乾燥物品存放。這種分艙設計非常適合戶外及短途探險所需，同時也具備結構堅固、易於取用的特性。不同於傳統後車廂內裝載，這種背包式設計讓裝卸物品更直覺，更符合戶外活動流程。

車內佈局擁有復古又現代的氛圍，同時展現了品牌對於質感的描繪。（圖／Scout提供）

內裝質感與生活化配備 拓展SUV的用途邊界

Pacific Mist概念車的內部布局同樣充滿特色，展現了Scout對於未來SUV用戶體驗的思考，車內座椅採用褐色皮革搭配牛仔布靈感飾面，營造出一種既復古又現代的氛圍。這樣的風格與外觀色彩呼應，讓整體車內外感受保持一致，既不失豪華感，又極具戶外生活質感。方向盤使用的是雙色設計，搭配金屬材質飾板，呈現出典型的現代SUV內裝風格。最引人注意的是車頂部分配備了可伸縮的Cabana Top，類似戶外帳篷或遮陽蓬的配置，使得車輛在停車、露營或戶外聚會時可以直接使用，拓展了SUV的功能用途。

車內座椅採用褐色皮革搭配牛仔布靈感飾面，其風格與外觀色彩呼應，讓整體車內外感受保持一致。（圖／Scout提供）

這系列設計並非單純為吸睛而打造，而是貼合多元使用場景，從日常城市駕駛，到山野露營；從海灘野餐，到長途探險。Scout希望這款概念車能夠讓消費者重新思考SUV這種車型的用途，不只是載人載物，而是與生活方式緊密結合的移動空間。內裝所呈現的材料、色彩與配備，也似乎在述說一種生活方式——SUV不僅是代步工具，更是一種生活探索載具。

車內按鍵擁有十足的前衛氛圍，同時也讓使用者可以更直覺地操作。（圖／Scout提供）

動力系統與未來預測：面向長程探險的科技基礎

雖然Pacific Mist概念車的展示主要集中在設計與配備層面，品牌並未公開其具體性能參數或動力輸出數據，然而，從該概念車搭載的Harvester增程式續航動力系統可知，它具備了超過800公里的行駛範圍。Scout在概念展示中並未明確指出這款車是否會進入量產，但品牌在敘述中多次提及「這是對未來增強套件、特別版或配件的預覽」。換言之，Pacific Mist概念車既可能成為未來限量版的雛形，也可能推展出更符合戶外生活與探險主題的配件選配。

