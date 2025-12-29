愛玩車／TNCAP最新評等出爐 三、四、五顆星都有

臺灣新車安全評等公布2025年第四季評等結果，受測車款為HYUNDAI CUSTIN、HYUNDAI TUCSON L、TOYOTA YARIS CROSS與LUXGEN n7。（圖／車廠提供）





臺灣新車安全評等（TNCAP）於12月29日公布2025年第四季評等結果，分別為HYUNDAI CUSTIN獲得四顆星、HYUNDAI TUCSON L獲得三顆星，而車輛業者自費申請評等的雙車款為TOYOTA YARIS CROSS獲得四顆星以及LUXGEN n7獲得五顆星。

第七、八順位車型 都是現代汽車

HYUNDAI CUSTIN整體星級評等為四顆星。（圖／TNCAP提供）

本次臺灣新車安全評等是公布第七、第八順位的受評車型，恰巧都是HYUNDAI現代汽車的車款，分別為HYUNDAI CUSTIN以及HYUNDAI TUCSON L。HYUNDAI CUSTIN於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護74%、兒童保護75%、行人保護67%及安全輔助69%，依據星級評等平衡標準規定，CUSTIN整體星級評等為四顆星。HYUNDAI TUCSON L於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護72% 、兒童保護55% 、行人保護52%及安全輔助71%，依據星級評等平衡標準規定，TUCSON L整體星級評等為三顆星。

HYUNDAI TUCSON L整體星級評等為三顆星。（圖／TNCAP提供）

自費評測有 YARIS CROSS、LUXGEN n7

TOYOTA YARIS CROSS整體星級評等為四顆星。（圖／TNCAP提供）

自費申請評測的車款是TOYOTA跨界休旅YARIS CROSS與LUXGEN純電車款n7。TOYOTA YARIS CROSS於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護80%、兒童保護71%、行人保護82%及安全輔66%，依據星級評等平衡標準規定，YARIS CROSS整體星級評等為四顆星。 LUXGEN n7於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護90%、兒童保護87%、行人保護68%及安全輔助86%，依據星級評等平衡標準規定，n7整體星級評等為五顆星。

LUXGEN n7整體星級評等為五顆星。（圖／TNCAP提供）

TNCAP制度第一版獎項名單出爐

除了公佈2025年第四季評等結果外，車輛安全審驗中心表示，TNCAP第一版制度自2023年實施迄今，政府預算執行20車型評等，車輛業者自費評等5車型，總計完成25車型評等；其中五顆星占52%、四顆星型占24%、三顆星佔20%、以及零顆星4%。因此參考國際間NCAP作法頒發TNCAP制度第一版獎項，鼓勵積極參與支持TNCAP的車輛業者以及安全性表現最佳的車型代表。

TNCAP卓越參與獎為裕隆汽車製造股份有限公司。（圖／林昱丞攝影）

車輛安全審驗中心指出，TNCAP卓越參與獎為裕隆汽車製造股份有限公司，TNCAP參與獎則有兩家車廠獲獎，分別為台灣本田汽車股份有限公司以及國瑞汽車股份有限公司；TNCAP最佳旅行式車型獎為TESLA MODEL Y，TNCAP最佳轎式車型獎則是FORD FOCUS。

TNCAP參與獎台灣本田汽車股份有限公司。（圖／林昱丞攝影）

TNCAP參與獎國瑞汽車股份有限公司。（圖／林昱丞攝影）

TNCAP最佳旅行式車型獎為TESLA MODEL Y。（圖／林昱丞攝影）

TNCAP最佳轎式車型獎則是FORD FOCUS。（圖／林昱丞攝影）

