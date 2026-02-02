愛玩車／U-POWER攜手國泰世華 充電享回饋

台灣電動車充電服務品牌U-POWER於2月2日宣布，攜手國泰世華銀行正式推出「U-POWER X CUBE 信用卡」會員專屬合作優惠。（圖／U-POWER提供）





台灣電動車充電服務品牌U-POWER於2月2日宣布，攜手國泰世華銀行正式推出「U-POWER X CUBE 信用卡」會員專屬合作優惠，透過新戶申辦回饋、指定權益回饋與領券加碼等三大任務設計，可享合計最高12%回饋。U-POWER表示，該信用卡可讓電動車主在日常充電情境中，無縫銜接國泰世華銀行以「小樹點」為核心的CUBE點數生態圈，享有更便利且具多元價值的回饋體驗。

信用卡新用戶優惠：充電享5%回饋

新用戶獨享5%回饋。（圖／U-POWER提供）

U-POWER指出，本次合作首波主打「指定申辦新戶享5%回饋」，凡符合國泰世華銀行新戶資格的U-POWER會員，於2026年6月30日前，透過專屬連結申辦並核發國泰世華CUBE信用卡正卡後，於U-POWER App以該卡支付充電費用，即可享有5%小樹點，每月最高回饋100點小樹點。需要注意的是，新用戶在核卡日前六個月，不能持有國泰世華銀行任何一張有效信用卡正卡。

充電享2% 還有優惠券

持卡會員切換「集精選」權益方案，享有2%回饋。（圖／U-POWER提供）

廣告 廣告

除了新戶回饋外，本次合作亦結合國泰世華CUBE信用卡既有權益機制，提供原持卡會員更多元的回饋選擇。至2026年6月30日前，只要於國泰世華CUBE App選定「集精選」權益方案，並於U-POWER App使用國泰世華CUBE信用卡進行充電消費，即可依權益內容享有2%小樹點回饋，讓充電自然融入日常消費規劃之中，回饋累積更有彈性。

領優惠券最高有5%回饋。（圖／U-POWER提供）

U-POWER透露，針對已持有國泰世華CUBE信用卡的U-POWER會員，本次合作獨家推出「領券滿額加碼回饋」方案。至2026年3月31日前，U-POWER會員只要於國泰世華CUBE App領取指定優惠券，並於U-POWER App以國泰世華CUBE信用卡支付充電費，當月累積消費達1,000元（含）以上，即可再享加碼5%小樹點回饋，每正卡戶每月回饋上限為100點。

U-POWER表示，此次與國泰世華銀行的合作，不僅是支付回饋層面的整合，更是希望透過金融服務與充電場景的結合，回應電動車主在高頻充電需求下，對「便利性」與「實際回饋」的期待。未來也將持續拓展跨界合作，強化充電網絡與會員服務，為電動車用戶打造更安心、順暢且具價值感的充電體驗。

更多東森新聞報導

愛玩車／穩坐龍頭！豐田25年全球銷量再創紀錄

愛玩車／日產Ariya太陽能概念車 一天補23公里

愛玩車／五門鈴木Jimny進化 科技UP安全升級

