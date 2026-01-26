愛玩車／U-POWER進駐車廠據點 充電漫遊添夥伴

「U-POWER展間充電服務」首波啟用站點包含臺北中山台隆賓士站、新北中和賓航賓士站以及新北三重台明賓士站3個台灣賓士授權經銷商據點。（圖／U-POWER提供）





台灣電動車充電服務品牌U-POWER旭電馳科研持續拓展充電服務版圖，於1月26日宣布除既有超高速充電站布局外，進一步將快充體驗延伸至車廠旗艦展示中心，另外東陽能源ECAR也正式加入「U-POWER FRIENDs 充電漫遊夥伴」。U-POWER表示，透過多元合作模式，為會員打造更完整、便利且一致性的充電服務體驗。

展間充電服務全新啟動 首波進駐賓士旗艦據點

「U-POWER展間充電服務」可讓車主於賞車與交車等關鍵接觸場域，即可同步體驗U-POWER的操作流程與充電服務。（圖／U-POWER提供）

U-POWER與多家汽車品牌長期合作，正式推出「U-POWER展間充電服務」，相關充電服務皆由U-POWER負責管理與營運，將穩定可靠的高功率快充設備導入車廠旗艦展示中心。首波啟用站點包含臺北中山台隆賓士站、新北中和賓航賓士站以及新北三重台明賓士站3個台灣賓士授權經銷商據點，讓車主於賞車與交車等關鍵接觸場域，即可同步體驗U-POWER的操作流程與充電服務。

U-POWER指出，透過展間充電服務，賓士新車主可於熟悉的賞車與交車場域中，實際操作充電流程，第一時間建立對充電使用情境的認識，並對U-POWER所提供的充電體驗有初步了解，大幅降低初期接觸電動車時的陌生與不確定感。考量展間場域屬性與使用情境，展間充電服務採全天候、不分時段之固定費率設計，提供清楚、直覺的收費方式，實際金額以充電當下U-POWER App顯示為準。

對既有U-POWER會員而言，展間充電站點同樣延續「一個充電App暢行全臺」的設計理念，無須下載其他應用程式，即可透過U-POWER App啟用充電，並享有車廠專屬優惠、U-POINT點數折抵充電費用，以及AutoCharge免掃碼自動充電等會員權益，讓不同場域的充電體驗與服務標準，皆維持一致且順暢。 不過因站點設備功能受限，U-POWER充電卡無法使用於U-POWER展間充電服務和U-POWER FRIENDs充電漫遊夥伴站點。

攜手東陽能源ECAR 擴展充電漫遊服務觸角

東陽能源旗下電動車充電站品牌ECAR正式加入U-POWER FRIENDs充電漫遊夥伴行列。（圖／U-POWER提供）

U-POWER於2025年推出「U-POWER FRIENDs 充電漫遊夥伴」服務，攜手具備穩定營運能力與服務品質的充電營運商，讓會員在不同場域亦能延續熟悉且一致的充電體驗。此次，東陽能源旗下電動車充電站品牌ECAR正式加入U-POWER FRIENDs充電漫遊夥伴行列，進一步強化中南部充電網絡布局，擴大整體服務觸及範圍。

成立於2009年、專注於太陽能與風力發電研發與建置的東陽能源，於2023年成立電動車充電站營運品牌ECAR，目前於中南部地區等交通要道與人口稠密區設有多座DC快充站，設備功率介於120 kW至210 kW，提供商務通勤與都會住宅的充電選擇。

值得注意的是，部分東陽能源ECAR漫遊站點位於停車場域，充電費與停車費分開計價，非透過U-POWER App進行收取。至於停車費的收費標準與支付方式，皆依站點現場公告為準。

