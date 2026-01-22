愛玩車／Volvo EX60來了 高續航不焦慮

Volvo全新中型電動車EX60正式登場。（圖／Volvo提供）





Volvo於台灣時間1月22日發表全新中型電動車EX60以及跨界版本EX60 Cross Country，其採用全新SPA3電動車平台，並搭載HuginCore核心處理系統，擁有最高810公里的續航里程（WLTP測試標準），且最大馬力達680匹。

EX60使用SPA3平台，創造出更好的能源效率與續航里程。（圖／Volvo提供）

全新SPA3平台 新技術帶來能源效率與續航里程

Volvo EX60建構於品牌全新的「SPA3電動車平台」，SPA3平台在可擴充性、模組化、製造效率與成本控制方面，皆往前邁進了一大步，更透過「Cell-to-Body電池車身一體化技術」、新一代自主研發的電動馬達、全新的電池芯設計與Mega Casting大型一體化鑄造技術，不僅減輕了車重，也大幅提升了能源效率與續航里程。

廣告 廣告

全新EX60提供三種不同動力編成供選擇，其中「P12 AWD車型」擁有最大的680匹馬力，以及高達810公里的續航表現。（圖／Volvo提供）

全新EX60提供三種不同動力編成供選擇，其中「P12 AWD車型」擁有最大的680匹馬力，以及高達810公里的續航表現（WLTP測試標準）；「P10 AWD車型」最大馬力則是510匹，續航里程為660公里；後驅P6車型最大馬力也有374匹，續航里程則為620公里。而在使用400kW快充設備時，僅需10分鐘即可補充最高340公里的續航里程。此外，EX60享有10年電池保固；於瑞典市場，購買EX60也將額外提供三年免費家用充電方案。

EX60搭載多項先進科技，大腦由新一代的HuginCore核心處理系統擔任，且有Google全新AI助理Gemini。（圖／Volvo提供）

全新EX60搭載多項先進科技，大腦由新一代的HuginCore核心處理系統擔任，其為Volvo自主研發，並完整結合Google、NVIDIA與Qualcomm Technologies Inc. 等全球科技巨頭的技術，讓 EX60成為能「思考、運算並即時回應」的智慧座艙。

車室採用天然高質感材質，營造出沉靜、精緻且高度機能化的空間表現。（圖／Volvo提供）

EX60為品牌首款搭載Google全新AI助理Gemini的車款，Gemini深度整合於智慧車載系統中，能以自然、個人化的方式進行對話，無需再記憶特定指令，即可完成操作。此外，EX60也擁有Volvo迄今反應最快速的使用者介面，在這套無縫且零延遲的全新資訊娛樂車載系統，螢幕反應迅速、地圖即時載入，語音助理能更精準地理解駕駛或乘客需求，一切操作皆流暢順手，讓使用者能更快速地存取關鍵功能。

EX60 0-100 km/h加速最快僅需3.9秒。（圖／Volvo提供）

Volvo表示，在設計層面，全新EX60體現Volvo對斯堪地那維亞設計精神的尊重，讓北歐美學融入全電動世代。以兼具自信、優雅與高效的外觀，讓EX60一出場就是焦點；車室採用天然高質感材質，營造出沉靜、精緻且高度機能化的空間表現，並配備多項智慧收納設計。

EX60在第二排座椅4-2-4完全傾倒後，可創造出1,647公升的行李廂空間。（圖／Volvo提供）

低風阻的車頭造型、流線車頂與收斂式車側線條，大幅提升整體空氣力學效率，讓EX60擁有0.26Cd的風阻係數表現。車室內部同樣以實用性與靈活度為設計核心，長軸距與平整化地板設計，帶來更寬敞的後座腿部空間與更大的行李廂收納空間。

EX60配備Bowers & Wilkins頂級28支揚聲器音響系統，這也是Volvo首次在四個主要座椅的頭枕中皆內建揚聲器。（圖／Volvo提供）

對於熱愛音樂的人來說，EX60配備Bowers & Wilkins頂級28支揚聲器音響系統，這也是Volvo首次在四個主要座椅的頭枕中皆內建揚聲器，同時也是首款內建Apple Music，並支援Dolby Atmos的Volvo車型。

EX60 Cross Country粗獷實用 離地更高越野不難

EX60 Cross Country擁有靈感源自於斯堪地那維亞自然景觀的專屬車色——Frost Green冰霜綠。（圖／Volvo提供）

在EX60 Cross Country上，則多出許多專屬配備，其擁有靈感源自於斯堪地那維亞自然景觀的專屬車色——Frost Green冰霜綠，輪圈也為專屬配置，並於前後保桿與D柱上呈現「Cross Country」專屬標誌；前後下保桿採用不鏽鋼拉絲防刮材質，進一步強化車身的剛毅風格，搭配充滿力量的粗獷輪拱設計，更強化了整體車格的氣勢與視覺張力。

EX60 Cross Country前後保桿與D柱上呈現「Cross Country」專屬標誌，前後下保桿採用不鏽鋼拉絲防刮材質。（圖／Volvo提供）

除了許多專屬配備外，EX60 Cross Country帶來更具實用性的離地高，與EX60相比，直接多了20mm，如果在選擇配備氣壓懸吊系統，駕駛還可以根據使用情境與需求，再增高20 mm的行駛高度，讓EX60 Cross Country可以擁有更好的穿越表現。

EX60 Cross Country專屬輪圈。（圖／Volvo提供）

全新EX60已於歐洲市場開放訂購，美國市場將於今年春末陸續上市。EX60將於今年春季於瑞典工廠正式投產，P6與P10車型預計於今年夏季開始交車，P12車型則將於近期推出。EX60 Cross Country目前已於部分歐洲市場開放預訂，並將於今年稍晚陸續導入至更多市場。動力編成方面，客戶可選擇兩款四輪驅動車型，P10 AWD車型會先推出，隨後則將推出P12 AWD車型。

更多東森新聞報導

愛玩車／加拿大新電動車貿易協議 中國電動車關稅驟降

愛玩車／保時捷近16年來最大跌幅 中國市場成主因

愛玩車／Kia新年第一棒 全新土城服務廠啟用

