愛的傳承助學子 中華熱心發展協會捐贈認養金 關懷榮民子女就學

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∆社團法人中華熱心發展協會於今（10）日，由理事江緯文、秘書長黃信雄及副秘書長王豊博 等3位代表，專程南下至臺東縣榮民服務處，捐贈莘莘學子認養金。（圖／台東縣榮民服務處提供）

【互傳媒／記者 陳志強／台東 報導】為關懷莘莘學子，協助弱勢家庭子女安心就學，社團法人中華熱心發展協會於今（10）日，由理事江緯文、秘書長黃信雄及副秘書長王豊博 等3位代表，專程南下至臺東縣榮民服務處，捐贈莘莘學子認養金，以實際行動傳遞溫暖與關懷。捐贈儀式由臺東縣榮服處副處長江崇秋代表接受，並將愛心款項轉贈予亟需協助與關懷的就學學子，期盼減輕家庭負擔，幫助學子安心向學。

中華熱心發展協會表示，協會係由一群熱心公益、樂於助人的退伍軍人自發成立，長期秉持「熱愛國家、奉獻社會」的公益理念，積極投入社會服務與弱勢關懷工作，期盼透過拋磚引玉，凝聚更多社會善心，共同扶助需要幫助的家庭與學子。

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臺東縣榮服處對中華熱心發展協會長期熱心公益、關懷榮民（眷）及學子的善舉表達誠摯感謝，並表示這份愛心不僅減輕學生求學壓力，更讓受助學子感受到社會溫暖，期勉學子心懷感恩、努力向學，未來回饋社會，讓愛與善的力量持續傳承。