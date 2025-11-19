愛的傳承職人音樂會 11/21埔里演出

南投縣議員陳宜君昨（十九）日出席埔里基督教醫院舉辦的「第四屆愛的傳承︱職人音樂會」記者會，並向今年獲選的三位職人致上誠摯祝賀，肯定他們在技藝、產業與創新上的深耕，為埔里的產業發展留下重要里程碑。

今年的三位入選者分別來自天然漆技藝、香菇產業與在地風味巧克力研發領域，皆在各自的專業領域展現非凡成就：首先，徐玉富先生長年致力於台灣天然漆傳統工藝的保存與傳承，身為第六代技藝承襲者，今年七月獲南投縣文化局頒發「無形文化資產認證」，是對他長期投入最具意義的肯定。徐先生自十三歲起便開始採漆，並將一生研究撰寫成《台灣天然漆百年史》，受到國內外學者高度評價，為埔里乃至台灣的漆產業做出卓越貢獻。

第二位入選者張朝源先生自台東移居埔里後積極投入香菇太空包品質提升與推廣，在產業技術革新上具關鍵影響力，使「埔里香菇」成為當地重要且不可替代的特色產業，成功提升地方農產的能見度與競爭力。

第三位職人則是妮娜巧克力師魏婉羽女士。她以台灣本土食材為核心，研發出融合紫米、刺蔥、馬告等在地風味特色的巧克力，創新獨特，深受國內外業者讚譽，讓埔里的味道走向世界。

陳宜君議員表示，三位職人以技術、創意與熱情深耕地方，是埔里最值得驕傲的力量。此外，陳議員也特別邀請鄉親朋友踴躍參與二十一日本週五晚上七點在埔里藝文中心登場的「埔基愛的傳承︱職人頒獎典禮暨音樂會」，一起為三位職人喝采，並共同感受藝文與職人精神融合的美好時刻。