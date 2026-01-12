愛的傳承 南家扶扶幼主委交接

扶幼委員會第十三任主委康登春（左）將「家扶愛的傳承棒」交接給第十四任主委楊政達（右）。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

南台南家扶中心「扶幼委員會」主委交接，在家扶基金會執行長周大堯監交下，第十三任主委康登春將「家扶愛的傳承棒」交接給第十四任主委楊政達，代表「愛的傳承交棒」，繼續協助家扶推展扶幼工作，造福弱勢家庭及兒童。

楊政達為高新開發建設、堆高營造工程董事長，臉上總是帶著笑容，笑起來跟彌勒佛有幾分神似，總給人一種安詳穩定的力量，一０八年當選「台南市好人好事代表」，同年亦榮獲全國好人好事代表最高榮譽「八德獎」。

楊政達感謝星雲大師引領，讓他結下佛緣一同「做好事、說好話、存好心」，弘揚「人間佛法」並行菩薩道，一０二年加入扶委會，一０四年集結二十二家公司行號，響應家扶助學希望工程樂捐助學金；一０五年吉爾吉斯家扶足球隊訪台與各地家扶兒交流，亦贊助圓夢基金，讓孩子在台灣圓夢。