愛的傳承、生命永續 奇美醫院舉行器官捐贈追思會

記者王勇智／臺南報導

奇美醫院日前舉辦「愛、傳承、生命」器官捐贈感恩追思會，活動邀請捐贈者家屬、受贈者及醫療團隊共約120人出席；奇美醫院副院長郭行道盼藉此活動，持續推廣器官捐贈理念，讓愛跨越病痛與界線，在世界每一個角落綻放希望。

奇美醫院自民國88年完成第1例器官捐贈移植手術以來，已邁入第26年，至今已完成192例器官及組織捐贈案例，讓無數生命得以延續。為感念歷年來器官捐贈者與其家屬的大愛，奇美醫院舉辦「愛、傳承、生命」器官捐贈感恩追思會，由奇美醫院副院長郭行道、移植醫學科主任孫定平、佳里奇美醫院院長田宇峯、財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲等人共同參與，表逹對捐贈者與其家屬的深切感謝。

現場由樂團「阿七與Apple」以木吉他透過溫柔的音符與歌聲，陪伴在場的每一位捐贈者家屬、受贈者與其家屬。並在「愛的傳遞．生命接力」儀式中，邀請與會者手持希望燭燈，120盞燭火同時為捐贈者點亮祝福之光，象徵著一份思念、一份感恩，以及生命的延續。

受贈者代表吳芷均在致詞中，訴說等候移植期間的難熬，以及看見父母擔憂心疼的愧疚。她以花束致意，誠摯承諾「雖然獲得了新生的喜悅，但對捐贈者及家屬的大愛更是千言萬語無法表達！將用健康的身體努力生活，作為報答！」

現場則有捐贈者家屬回饋，雖然回到醫院挑戰極大，會勾起對親人無盡的思念，但看到受贈者重獲新生、健康生活著，就是他們最大的安慰。而受贈者們也紛紛表達會努力達成家屬的期望，好好照顧身體，延續這份得來不易的愛。活動尾聲，與會者一同至器官捐贈紀念牆前獻花，並在生命樹上掛上祈福蘋果卡，象徵「生命延續、愛的傳遞」。

田宇峯表示，期望透過「愛、傳承、生命」器官捐贈感恩追思會，讓社會大眾見證器官捐贈的偉大與意義。每一個選擇捐贈的決定，都是一個愛的奇蹟，讓生命得以永續、家庭得以完整，讓每一份愛都能夠傳遞下去，讓生命樹的希望之光，在世界的每個角落持續閃耀。

「愛的傳遞．生命接力」儀式中，與會者手持希望燭燈，120盞燭火同時為捐贈者點亮祝福之光，象徵著一份思念、一份感恩，以及生命的延續。（奇美醫院提供）

「愛、傳承、生命」器官捐贈感恩追思會大合照。（奇美醫院提供）

與會者在器官捐贈紀念牆獻花。（奇美醫院提供）