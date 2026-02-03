愛的大掃除邁入第九年 十方如願慈善會助弱勢長長過好年

「世代橋樑-愛的大掃除」公益行動今年邁入第九年，該活動由發起人王皮箱號召熱血志工團隊，長年於農曆年前走進高雄各區，協助獨居及行動不便長輩進行居家清潔、整理與基礎修繕，讓長輩能在安全、整潔的環境中安心迎接新年。(見圖)

主辦單位今(三)日說明，面對近年社會氛圍與世代溝通逐漸斷裂的現象，「世代橋樑×愛的大掃除」以實際行動回應時代課題，透過勞動與陪伴，重新串起年輕世代與長輩之間的理解與連結，讓關懷不只是口號，而是走進生活現場的行動。

廣告 廣告

今年行動社團法人高雄市十方如願慈善會理事長張路路親自走入服務第一線，與志工一同為弱勢團體及行動不便長輩進行環境打掃與整理，從清運雜物、居家清潔，到協助改善居住安全細節，皆親力親為，實際分擔長輩長年無力處理的生活負擔。

張路路理事長表示，許多長輩家中並非缺乏愛心物資，而是缺少能即時投入的人力支援，「插座燒焦、電線裸露、燈具損壞、水龍頭漏水，這些對一般家庭而言的小問題，卻可能因行動不便而一拖數年」，透過年前集中式的清掃與整理，不僅改善居住環境，更讓長輩感受到被關心與被重視。

發起人王皮箱強調，截至目前，「世代橋樑×愛的大掃除」服務範圍已遍及整個高雄市，累計服務超過三百戶家庭、動員志工人次超過一千人次；活動內容涵蓋環境清潔、空間整理、簡易修繕與居家安全改善，補足長照體系在人力面向上的不足，成為社區支持網絡中的重要一環。

張路路理事長非常感謝發起人王皮箱及全體志工們，透過「用行動改善、讓鄰里更好」的實踐精神，不僅協助弱勢長輩過好年，更促進社區互助與世代共好；未來也將持續深耕，號召更多社會力量加入，讓善意在城市中持續流動，為高雄打造更溫暖的鄰里環境。