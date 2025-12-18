愛的天使讓家扶童耶誕夢想成真 廿位聖誕老人送上心願禮物

愛的天使讓家扶童耶誕夢想成真，二十位聖誕老人提早送來心願禮物。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

聖誕鈴聲將響起，雲林家扶主委陳燦勳熱情迎接感謝二十位聖誕公公們，帶來虎尾非營利幼兒園為家扶兒心願樹籌募共三三三份聖誕禮物，而其中一四○份由虎女獅會長楊明婉及獅子會三○○E-1區總監黃裕洲率獅兄姐所準備，現場滿滿聖誕歡樂氛圍，圓家扶孩童耶誕禮夢想。

陳燦勳說，感激虎女獅子會得知心願樹第二十年為家扶兒童募集聖誕禮活動，獅姐們接下心願樹上所剩心願卡，動員籌足一四○份禮物；也感謝二十年來始終不間斷的台中張雯禎號召楊于緗、楊于樂、黃語蓁、汪秀雯及台中幼恩小兒科診所全體同仁一起響應寄來，共三三三份聖誕禮物全數實現送抵雲林家扶分享愛。

「笑稱自己成了聖誕奶奶」，虎女獅子會長楊明婉說，與獅姊們努力採買與花巧思包裝，希望家扶兒童歡欣獲得禮物與祝福，讓聖誕鈴聲歡樂圍繞迎接新的一年。小四游同學寫下耶誕心願是一張簡單書桌，就不用在太高餐桌上寫作業；也有人想要文具、畫筆禮物，每個心願都代表家扶童最純真盼望與期待，終於在大家努力讓家扶孩童願望個個美夢成真。

黃裕洲說，今年「齊心同行 至善無界」主題，讓愛心無極限，不分對象與族群。第三分區主席李美惠也說，心願樹深具意義，為經濟弱勢家扶童募集聖誕禮物，更讓獅兄獅姊齊心同行散播歡樂與愛。

廖志文主任感謝愛的天使們，透過虎尾非營利幼兒園的心願樹點燈活動，為家扶兒童帶來耶誕禮物，而每份心願都是家扶兒成長印記，讓孩童們知道在愛裡成長，長大後更將這份來自社會大眾的愛分享給所有，齊心同行至善無界、讓愛飛翔。