愛的天使讓家扶童耶誕夢想成真 20位聖誕老人送暖雲林

虎尾非營利幼兒園舉辦「心願綻放、愛心飛翔」心願樹活動，成功為家扶兒童募集333份耶誕禮物，現場洋溢著溫馨歡樂的聖誕氣氛。 。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】聖誕鈴聲響起，愛心提前降臨。雲林家扶中心日前迎來20位化身聖誕老人的愛心夥伴，為家扶兒童送上滿滿祝福。虎尾非營利幼兒園舉辦「心願綻放、愛心飛翔」心願樹活動，成功為家扶兒童募集333份耶誕禮物，現場洋溢著溫馨歡樂的聖誕氣氛。雲林家扶主委陳燦勳感謝各界善心，讓孩子們的耶誕心願一一實現。

陳燦勳表示，「心願樹」活動今年邁入第20年，感謝虎女獅子會楊明婉會長得知仍有未認領的心願卡後，立即號召獅姊們全數認養，動員完成140份禮物；另也感謝長年不間斷支持的台中張雯禎小姐，號召親友及台中幼恩小兒科診所同仁共同響應，讓333份耶誕禮物全數送抵雲林家扶，分享滿滿的愛與祝福。

廣告 廣告

虎女獅子會會長楊明婉笑稱自己成了「聖誕奶奶」，與獅姊們用心挑選、包裝禮物，只為讓家扶孩子在耶誕節感受到溫暖與希望。國際獅子會300E-1區2025-26年總監黃裕洲也率領團隊共襄盛舉表示，今年以「齊心同行、至善無界」為主題，走入社區、傳遞關懷，而這場心願禮物的分享，正是理念最美好的實踐。

楊明婉會長指出，孩子們的心願或許只是一張書桌、一本書、一雙鞋或簡單文具，卻承載著最純真的期待。雲林家扶主任廖志文感謝所有「愛的天使」，透過心願樹點燈活動，讓每一份心願都成為孩子成長中珍貴的記憶，也讓家扶兒童在愛中成長，未來將這份善意持續傳遞，讓愛飛翔、讓夢想延續。