愛的抱抱1／柯煒林行程滿檔不喊累 媽媽應援「愛的抱抱」

上月21日8點多，柯煒林結束《大濛》宣傳行程，轉場到欣欣秀泰參與經紀公司包場。（圖／本刊攝影組）

憑藉電影《大濛》入圍金馬影帝的香港演員柯煒林，儘管正與肺腺癌四期抗爭，他在這次來台宣傳期間，馬不停蹄地跑宣傳行程，告訴大家「自己不是病人」，爸爸媽媽更專程從香港飛來陪伴他，讓他儘管行程緊湊，臉上仍掛著充滿能量的笑容。

上月21日，金馬典禮的前一天，柯煒林中午參加金馬午宴，接著又是一連串的宣傳行程，當晚 8 點，結束電影宣傳活動後，柯煒林在兩位助理的陪同下，來到台北市中山區的一家影城。原來，當晚還有經紀公司為電影《大濛》舉辦的包場活動。

柯煒林展現極佳的親和力，逢人就熱情打招呼、合影留念。在活動開始前，他先在附近餐館簡單用餐，接著才返回影廳，準備投入下一階段的工作，儘管已經忙了一整天，他看起來仍充滿能量。

即便從早上就上工，已經忙了一整天，柯煒林仍露出充滿活力的笑容，熱情與人打招呼合影。（圖／本刊攝影組）

直到深夜 11 點半，電影終於散場。柯煒林與媽媽、工作人員及親友一同走出戲院。他先與其他工作人員告別，隨後走向媽媽，柯煒林將媽媽緊緊地抱在懷中，而媽媽則溫柔地靠在他的胸膛。媽媽露出略顯不捨的表情，看得出這份母子情深。在與其他人一一告別後，柯煒林再度緊緊抱住媽媽，然後才與工作人員乘車，獨自進到下榻的酒店休息。

晚上11點44分，包場活動結束，柯煒林跟媽媽在路邊愛的抱抱，柯媽媽靠在柯煒林的胸膛，神情略顯不捨。（圖／本刊攝影組）

柯煒林跟其他人揮手告別。（圖／本刊攝影組）

待眾人先走後，柯煒林又主動抱住媽媽。（圖／本刊攝影組）

跟在一行人後面的柯媽媽看似因心疼兒子而在啜泣。（圖／本刊攝影組）

隔天柯煒林出席金馬獎時，被問及是否有準備幸運物，他笑著透露，自己沒有穿紅內褲或攜帶特別的物品，「我今天有跟爸爸媽媽抱抱，那個對我就是我的幸運物。」他感謝父母特地從香港飛來台灣陪伴他出席這場盛會。雖然最後他未能拿獎回家，柯煒林坦言，有沒有得獎對他來說並不重要，能參加金馬獎就已經很開心。

雖然最後柯煒林（中）未能拿下影帝殊榮，但《大濛》是本屆金馬最大贏家仍讓他很開心。（圖／本刊攝影組）

