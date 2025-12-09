愛的抱抱2／肺腺癌四期不退縮！柯煒林「我不是病人」如常生活超勵志

今年33歲的柯煒林七月宣佈確診肺腺癌四期，但他不氣餒，並持續如常工作生活，樂觀對抗病魔。（圖／華文創提供）

香港新一代實力派演員柯煒林，以其獨特的氣質和充滿爆發力的演技，近年來在華語影壇發光發熱，今年更以電影《大濛》站上了金馬殿堂。然而，在他事業攀升的同時，一場突如其來的病魔也考驗著他的生命韌性。

柯煒林曾在 2021 年憑藉香港電影《濁水漂流》首度叩關台灣金馬獎，入圍第58屆金馬獎最佳男配角，評審李烈、陳玉勳對他留下深刻印象，台灣影迷也開始認識這位充滿靈氣的演員。

今年，柯煒林以導演陳玉勳執導的時代劇情片《大濛》，再度回到台灣觀眾的視野。他在片中飾演在 1950 年代動盪的台灣社會中，流落異鄉、性情粗獷卻內心善良的車伕「趙公道」，與方郁婷飾演的少女展開一段動人的亂世情誼。

柯煒林在《大濛》中頂著滿身污垢、牙齒塗黑的造型，將趙公道的粗俗、可愛、狼狽與倔強詮釋得入木三分。他那句帶著濃重廣東腔的國罵，立刻讓角色立體鮮活，充滿了「野性卻溫柔」的生命力。儘管角色身處的時代背景充滿殘酷與不公，但柯煒林用鮮活的生命力賦予趙公道靈魂，讓觀眾感受到苦難中人性的溫暖。

他的精湛演出，成功入圍了第62屆金馬獎最佳男主角，首次角逐金馬影帝，為他的演藝生涯再添一座重要里程碑。但就在入圍金馬影帝不久前，柯煒林今年七月向外界公開自己確診罹患第四期肺腺癌的消息，震驚了所有關心他的影迷與朋友。

然而，年僅33歲的他並未被病魔擊倒，而是選擇以最積極、樂觀的態度去面對。他正在接受標靶藥物治療，並堅定地表示「我打慣逆境球」，出院那天仍立刻上工去排戲，他樂觀地說：「我就是身體力行告訴大家，還是可以如常生活，我覺得自己比從前還更健康了！」

罹癌後的他不僅沒停下腳步，還接連演了20多場舞台劇。並來台宣傳《大濛》，跟著跑超過30場宣傳，雖目前每天要服用標靶藥物，他希望有一天可以不用吃藥，甚至覺得自己氣色比很多人還好，「我不是病人」。他希望藉由自己「不把自己當病人」的精神狀態，持續演戲、精神奕奕地出現在大眾面前，給所有和他一樣經歷的病友們樹立信心。

