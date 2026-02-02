愛的接棒 北高雄家扶第19、20任扶幼主委交接

北高雄家扶中心於一日假小樽臻愛會館舉辦「第十九、二十任扶幼主委交接典禮」，現場來賓、委員、社團、志工超過六百人與會觀禮，場面盛大熱鬧，並在家扶基金會孫得人董事的監交下完成第十九、二十任主委交接，感謝林玉生主委兩年的辛勞付出、期盼李奇倫主委持續帶領扶幼委員會推動扶幼工作；尾牙之際，扶幼委員會舉辦聯歡餐會慰勞辛苦的北高雄家扶社工、志工與寄養家庭夥伴們，期盼新的一年推展各式扶幼工作如萬馬奔騰，提供弱勢家庭更完善的服務、陪伴弱勢兒少好好長大。(見圖)

北高雄家扶中心今(二)日說明，第十九任主委林玉生過去兩年來盡心盡力的付出，為了協助中心完成各項活動辦理，連結社會資源挹注，邀請三十位新委員投入中心扶幼工作，更積極強化扶幼委員們的凝聚力，辦理多場次的參訪活動，帶領委員們走進那瑪夏、茂林等原鄉部落，實地了解、關心偏鄉弱勢，讓更多人認識與認同家扶的扶幼工作；當林玉生主委走訪許多的服務區域後，深感中心的服務幅員廣大，為了提升社工載運物資的安全與便利性，邀集委員們成功媒合國際獅子會三○○E-二區捐贈服務專車，讓愛走進每一個需要的角落。身為鋼鐵業老闆的林玉生主委，忙於本業工作之餘，仍親力親為參與各式活動，「看到孩子的笑容」是推動他持續做公益的動力，為期兩年的服務任期圓滿完成，於典禮上將代表扶幼任務的秘笈轉交給第二十任李奇倫主委，象徵傳承扶幼重任，並將以輔導主委的身分成為扶幼委員會與中心的後盾，持續給予協助，鼓勵新任主委共同陪伴孩子成長。

新任李奇倫主委為生技公司執行長、拉瑪咖啡莊園負責人，身兼多職的他始終將「家扶」放在首要，因曾走過事業挫折的低潮，更能感同身受弱勢家庭面臨經濟困境的無助，但秉持勇於承擔的責任感與積極向上的態度，加上許多貴人相助，成功走出低谷翻轉生命，更將這份感謝轉化為助人的力量，不僅自己用心付出，更號召身邊親朋好友共襄參與公益活動；李奇倫主委於典禮中分享，很榮幸能接任扶幼委員會主委，這是一份深具社會影響力的使命，希望以「跨域歷練、善行致遠」的精神，成為孩子們背後那股溫暖且堅定的力量。李主委亦帶領新的扶幼團隊宣示未來兩年的四大願景，包含「協助中心完成大寮服務處購地」、「增加中心助養人數」、「促進中心社工及志工隊與委員會情感交流」、「英雄退場團隊進場共創三贏」，李奇倫主委秉持實踐「英雄退場，團隊進場」的理念，聚集眾人的智慧，建立一個制度完善與默契永續運轉的團隊，藉助眾人的力量一同推動扶幼工作。

扶幼委員會們更於典禮後舉辦尾牙聯歡餐會，慰勞北高雄家扶中心社工、志工與寄養家庭們過去一年來的辛勞付出，除了享用美味佳餚與豐富的摸彩活動外，新任李奇倫主委發送新春紅包予中心一百零八名寄養兒童，為孩子們增添年味與新年祝福；宋慶信榮譽主委、潘榮川榮譽主委與呂文德資訊組長更加碼發送紅包予中心六十八戶寄養家庭，感念寄養家庭對孩子無微不至的照顧；扶幼委員會頒發社工師獎勵紅包，肯定去年度順利考取社工師證照的社工，同時鼓勵大家持續累積專業能量，為服務家庭帶來更優質的支持。

北高雄家扶中心吳瑞華主任表示，非常感謝中心的扶幼委員會、志工與社工們一整年的用心付出，陪伴近二千五百戶經濟弱勢家庭穩定生活、超過四千名兒童安心成長，未來我們將持續為孩子而努力，邀請社會各界也能一起支持；期盼社會各界善心人士能持續關注北高雄家扶中心所服務的弱勢兒少及其家庭，歡迎撥打聯絡電話○七-六二一三九九三進行了解。