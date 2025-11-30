愛的文化教育推廣協會 300B-2福和獅子會、18度C文化基金會，送愛到偏鄉，補助學童營養早餐。(南投縣府提供)

愛心滿滿再出發！由新北市愛的文化教育推廣協會、300B-2區福和國際獅子會與財團法人18度C文化基金會共同主辦的「第五屆送愛到偏鄉—一一四學年度營養早餐捐贈活動」，(廿九)日於玉德慈善會草屯分會舉行記者會，延續四年來對偏鄉學童的關懷與支持，為南投縣偏鄉學校弱勢學童提供安心上學的保障。

本年度活動聚焦於南投縣偏鄉，本次受補助學校包含羅娜國小、田豐國小、中山國小、名崗國小、瑞竹國小、桶頭國小、鯉魚國小、永和國小、魚池國小、土城國小、虎山國小、平林國小、埔里國小、互助國小、發祥國小、鳳鳴國中及草屯商工等十七所中小學，共五十五名學童受益，捐贈總金額達五十五萬元。營養早餐的準備方式由學校統籌購買或透過家長、鄰近早餐店協助完成，讓孩子無論在何處皆能享用熱騰騰的早餐。此外，相關單位亦捐贈大甲麵供應偏鄉學校營養午餐，進一步完善孩子們的飲食需求。

縣府教育處特別感謝愛的文化教育推廣協會與相關單位的善舉，對偏鄉孩子而言，這不僅是營養的補充，更是精神上的支持。希望藉此活動拋磚引玉，喚起更多企業與個人關注偏鄉教育問題，共同營造更友善的學習環境。

教育處表示，玉德慈善會多年來致力於偏鄉教育資源的募集，特別關注隔代教養、弱勢及低收入戶家庭孩子的需求。在慈善會等公益團體長期提供營養早餐的支持下，已有效提升學童在學業學習與課外活動上的表現，為偏鄉教育帶來持續而穩定的助力。

18度C文化基金會王又興執行長表示：「關心成長中的學生，我們要做更好的連結，讓各地都能成為支持的窗口，齊心為孩子的成長匯聚這份善與愛的力量。」學生的成長只有一次，在每一個關鍵階段給予適當協助，最終受益的必定是每一位孩子。

協會創辦人陳麗鳳女士表示：「早餐是一日的開始，也是孩子學習的基石。協會期盼透過這項計畫，協助孩子打好基礎，縮短城鄉資源落差。」今年的營養早餐補助已邁入第五年，期望在社會各界的支持下，形成長期關懷弱勢家庭的善循環。未來，玉德慈善會將持續推動「送愛到偏鄉」系列計畫，陪伴更多弱勢學童安心成長，攜手打造教育公平、充滿希望的社會。