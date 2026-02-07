愛的練功坊 助單身者練好愛情技能

教育局家庭教育中心舉辦婚前教育講座，吸引眾多未婚民眾參與，仔細聆聽。

為協助單身民眾提升情感經營能力，教育局附設的家庭教育中心於七日與台南新生命小組教會合作，辦理婚前教育活動「愛的練功坊 情場超Chill」，吸引三十位未婚單身者參與，現場氣氛輕鬆熱絡。

本場活動邀請諮商心理師陳家維（瑪那熊），透過深入淺出的講解與互動練習，課程內容涵蓋「好姻緣」、「好安全」、「好互動」、「好策略」、「好曖昧」及「好對象」六大主題，運用「愛情卡」引導學員進行自我探索，協助覺察自身在感情中的需求、價值與盲點，進而從自我了解出發，學習設定交友篩選機制、辨識危險情人，並建立實用的聊天互動技巧，避免落入無效追求或情感風險之中。學員回饋提到，透過課程引導與實作練習，對自我情感需求與交友判斷有更清楚的認識，讓自己對感情不再只是憑感覺行事，而是更有方法與信心。

家庭教育中心主任張冰嫈說明，課程協助學員釐清理想關係輪廓，學習在曖昧與互動中自然建立連結，透過多元且安全的管道認識合適對象，未來將持續規劃更多元的情感與婚姻教育活動，陪伴市民在人生不同階段中，建立健康且有安全感的親密關係。