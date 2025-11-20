唐勝一

風和日麗眼明亮，

一個熟悉背影身前方，

像是當年的那位姑娘，

不由得翻出微信頭像。

三百度老花鏡架上鼻樑，

翻來覆去細打量：沒有錯，正是她哩，

昵稱喚作吐芳。

那年偶遇田野旁，

她跌入水池亂撲騰，

他撈起送醫方知癲癇恙，

這麼年輕就遭罪霜。

“有病咋不早醫治？”

她抹淚歎聲家境有困難。

他當即微信轉給一萬，

說聲“治病要緊莫心慌”。

她千恩萬謝湊身前，

欲表心意貼耳畔。

他慌忙擺手輕聲勸：“不行，莫讓爹娘心裏寒。”

她說“無以為報下下策”，

他把她拉黑轉身不糾纏。

廣告 廣告

再逢憶她心善如春暖，

臉蛋兒俏得惹心牽。

若是至今未嫁郎，

真想老少配成雙。

老伴過世兩年餘，

再尋情緣也應當，

他對著頭像嘿嘿笑，

加快腳步匆匆往前趕。

眼看就要追上她，

公園石凳旁帥哥起身喚：

“來了，吐芳！”

他捋捋花白鬍鬚，眼神沒有迷茫，

抖擻精神望向雲邊山。