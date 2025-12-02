愛的足跡無遠近 善行綿延永不息

上人行腳，志工分享國內外大事記。從非洲盧安達 難民的關懷援助，到環保 35年的堅持與毅力，這都是跨越國界、守護大地與眾生的愛，始終如一。

在社口環保站，志工游綉珠專注分類塑膠袋。忙完又接手玻璃瓶。

「這個啦 這個不會破。」

投入環保30年，早年先生跟婆婆極力反對，她只能利用下班後，趁空檔偷偷載回收。

慈濟志工 游綉珠：「4點下班 我時間都沒有耽擱，就趕緊摩托車騎著 趕快去載回收，我會堅持做到底，做到最後一口氣。」

慈濟志工 陳琬愉：「82年 她聽到黃模材師兄，邀約她來做環保 她就來做了，她就開始真的就是投入到現在。」

從默默堅守環保，到跨越國界的人道關懷，慈濟人把一分善念，延伸到非洲盧安達。

慈濟志工 劉子甄：「把物資跟慈濟人 還有台灣人的愛，直接送到了盧安達，在當下 他們出發的當下，其實全球的慈濟人，也同時在為他們募心募愛。」

艱困大地上，志工用行動帶來希望，陪伴焦灼不安的難民度過難關。

證嚴上人開示 ：「因緣是不可思議，我們要好好把握因緣，佛陀來人間，就是一大事因緣來人間，我們做慈濟，也是一大事因緣在人間付出，所以我們對佛法，我們要虔誠 我們要精進。」

上人期勉大家，把握當下多付出，讓善與愛的力量持續循環。

