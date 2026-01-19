《愛的迫降》入國寫考題！第二題惹哭大票人 考生：考場外哭了

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

115學年度學科能力測驗(學測)17日登場，第二天國寫題目出現韓劇《愛的迫降》情節，以及引用作家幾米作品為例，以「隔在我們之間的種種」為題要求寫一篇文章，引起網上熱烈討論，尤其第二題特別貼近生活，讓一票考生直呼「邊哭邊寫完」，紛紛大讚出題者。

這屆的國寫題目引用《愛的迫降》中女主角去郊遊，得知要殺豬來吃，女主角因對視多次產生共情拒絕，最後改捕魚來吃，證實人們容易偏心「有臉動物」，對於「無臉」有何看法與省思；第二題則是引用幾米的作品為例，描述人與人之間的情感，請考生分享與身旁人「說不出口」的心理話，怎麼看待「隔在之間的種種」。

考試結束後，不少考生也在threads透露，多以日常親子相處取材作答，「我寫到哭 感動到哭」、「我也是，想到又想哭了」、「寫完真的很感動，沒有想到大考的作文可以讓我反思」、「害我看到我媽都覺得不好意思了」、「這屆作文感性題應該是近幾年來風評最好的題目了吧」、「我是先哽咽 考完再考場外哭了」、「確實超想哭 但因為想說沒帶衛生紙就憋住了哈哈哈 真的好愛這個作文題，出的太好」；也有人笑稱第一題與《愛的迫降》有關，沒寫好會分數迫降。





