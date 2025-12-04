《愛的迫降》導演新作！Netflix懸疑韓劇《認罪之罪》5日開播，金高銀為戲剃頭詮釋「魔女罪犯」，替「殺夫嫌疑人」全道嬿頂罪，危險交易正式展開！
「姐的丈夫，我會自白是我殺了他」，女子聞言詢問：「你是哪位？」，對方冷冷地說：「魔女⋯⋯殺人犯⋯⋯精神變態」。Netflix全新原創懸疑韓劇《認罪之罪》即將於12月5日上線，由《愛的迫降》導演李正孝執導，全道嬿、金高銀、朴海秀、陳善圭主演。
全道嬿與金高銀兩位實力派演員時隔十年再次合作，吸引業界與觀眾高度關注。本劇以兩位身陷重大刑事案件的女性為中心，透過危險、不可逆的交易，讓「自白」不再是揭露真相的證據，而成為扭曲真相的關鍵武器。
平凡女子一夕之間成爲殺夫嫌疑犯
故事從一場突如其來的悲劇開始。美術老師安允秀（全道嬿 飾）是與家人共度簡單快樂日常的平凡女人，卻在某天清晨失去丈夫，並立即成為「殺人嫌犯」。全道嬿在記者會中形容，允秀「自由、明朗而真誠，內心卻有著難以填補的空洞」，她詮釋允秀時更著重「不被看見的那面」，藉此展現角色複雜的內心。
《認罪之罪》劇照
監獄裡的魔女：金高銀挑戰詮釋「失去情感的人」
與允秀命運交會的，是被稱為「魔女」的神祕人物慕恩（金高銀 飾）。她是涉嫌殺害牙醫夫婦的被告，在監獄裡以冷靜、難以被讀懂的姿態存活。金高銀形容慕恩是「失去情感的人」，她甚至將頭髮剃短以投入角色，並表示：「我希望慕恩不是躲在頭髮後面，而是暴露在眾人面前的角色」。金高銀以幾乎無表情的演技推進懸疑感，強調「無表情中也藏著表情」，希望讓觀眾無法輕易判斷慕恩的真實意圖。
《認罪之罪》劇照
以「自白」為代價的危險交易
劇中最核心的戲劇衝突，是允秀與慕恩在監獄中展開的「交換」。慕恩向允秀提出令人震驚的提議：她願意替允秀承認殺害丈夫。「自白」不再是查明真相的證據，而成為操控現實、顛覆敘事的手段，讓人物關係與事件真相層層反轉。導演李正孝也表示，《認罪之罪》的重點之一，是讓觀眾持續懷疑「真正的兇手是誰？」並不斷累積懸疑張力。
《認罪之罪》劇照
朴海秀飾演「私心」檢察官
在兩位女性的祕密交易之外，檢察官白東勛（朴海秀 飾）成為另一股主導力量，他的目的並非單純追查真相，而是帶著強烈私人動機。朴海秀認為，「白東勛」的角色推動力並非正義感，而是「個人欲望、占有慾，甚至接近執著的動機」，他也直言：「演到後來，我覺得自己像是在演一場扭曲的愛情戲」。他的存在，讓三人之間的心理戰更加緊繃，也使劇情呈現出更複雜的多角關係。
《認罪之罪》劇照
陳善圭詮釋「殺夫嫌疑人」允秀的委任律師
陳善圭所飾演的張正九，是拳擊選手出身、勝率不高卻以韌性著稱的辯護律師，他受允秀委任，身處輿論壓力之下，仍以「絕不草率」的方式投入案件。在允秀、慕恩與白東勛的拉鋸之中，他的存在為劇集增添另一種魅力。
《認罪之罪》劇照
「每一集都是一部驚悚片」 《認罪之罪》5日正式於Netflix上線
《認罪之罪》將於5日正式於Netflix上線，共有12集，導演李正孝表示，拍攝本劇「像是在拍12部驚悚片」，他投入大量精力在劇情的多視角結構與反轉設計上，希望觀眾「一定要一邊看一邊思考誰是真兇」。金高銀也補充：「劇本本身非常有力量，我們在每一場戲都努力尋找更好的呈現方式」，讓觀眾十分期待。
iframe
（圖片來源：Netflix KR）
