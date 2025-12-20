歐陽凝芳

冬日午後的陽光，緩緩爬過空蕩蕩的窗臺，暖意澄澄。兒子的新房要裝修了，我一面為他設想風格，一面裝作不經意地問：“等裝好了，要不要一起住？”話音裏藏著小心翼翼的期待。

他沒有猶豫，答得清晰而平和：“不要住，我們會吵架的。”

我一時無言。細細想來，二十五年母子相處，其實鮮有爭執。也正因如此，他此刻話語中那份預判的堅定，如同一塊落定的界碑，驀然立在了眼前。

記憶的門輕輕推開。高三那年，我擔心他營養不夠，特意買回新鮮的鯽魚，細心熬成濃白的湯端給他。他本不愛喝湯，但見我殷殷望著，便接過碗，眉頭微蹙地一口一口喝盡。碗是見底了，可他轉身進了書房，門“砰”地一聲關上。那時我不懂，其實他的沉默，已是一種克制的拒絕。

後來，他工作遇到新機會，我迫不及待地催促：“去！多好的機會！”電話那頭傳來他沉靜的聲音：“媽，你不了解情況。我現在去太急了，還需要在基層鍛煉。”我握著話筒，一腔熱情忽然無處可落，像觀眾急著要為臺上的人改劇本，卻忘了那是他的人生。

再後來，他戀愛了。我高興得仿佛重新年輕起來，時不時不請自去，拎著大袋食材在他們的廚房裏忙碌穿梭。直到他們分手後很久，我才漸漸意識到，我那滾燙的、無微不至的關懷，早已成為他不得不小心背負的重量。

我也曾為他張羅相親，他的拒絕，溫和又堅定：“媽，我有自己的節奏。”

那一次，我心裏沒有往常的失落和焦急，反而像卸下一塊揣了很久的石頭。那碗勉強喝下的魚湯，那次他固執己見的選擇，那些我過度滲入的日子……原來，都是他一次次無聲的劃線，最終連成了清晰的線——那個曾對我言聽計從的小小身影，早已長成一座自有風骨的山。

“媽媽，你要有自己的生活。”他這樣對我說。

這句話像一陣春風，為我推開一扇新的門。我開始學著將目光移開一寸，從他的世界，緩緩收回到自己的生活裏。我悠閒地看話劇，不再匆匆；在陽臺種花，不在意是否繁盛；偶爾重拾擱置多年的書，如訪舊友。日子倒也過得自在豐盈，只是心裏似乎總繚繞著一小片未消散的薄霧，拂之不去，那或許是角色悄然轉換後，一份尚未習慣的疏離。

直到有一天，我在陽臺侍弄蘭草，偶然想到“邊界”一詞。我曾將兩株蘭草合栽於盆中，盼它們枝葉相映。不料半年過去，新葉未發，老葉卻日漸枯黃。老師傅見了說：“得分開，離得太近，誰也長不好。”

我依言分植了兩盆，不過一月有餘，嫩綠的新葉已鑽出土來，老葉也重新挺立、潤澤如洗。如今，我看著蔥蘢的蘭草在微風中顫動，像在暢快呼吸。我忽然明白了什麼。人與人之間，或許也是如此。過於緊密，反而纏繞窒息；留有恰當的距離，才能讓彼此自由舒展，各自向陽。

從此，我不再追問他工作的細節，也不急著打聽他的感情進展。偶爾通話，只說些家常瑣事；他回來時，桌上總有他愛吃的菜。我們之間，鬆開了綁縛，尋得了自在。

他穩步走在他的路上，我安心打理我的生活。我們之間，隔著一片天地，卻又遙遙呼應。

我想，愛的邊界，正在這份恰好的距離裏：不必緊握，只在守望。