愛的陪伴翻轉生命 手心向下熱心助人

64歲的「王志昌」，10多年前腦瘤，手術後神經受損，肢體癱瘓，也影響說話功能，當時成了慈濟的照顧戶。10多年來志工的陪伴，他轉變非常多，開始跟著志工做環保，做香積，出坡，也參加志工培訓，2024受證。獨居的他，現在住在出租的小套房，生活簡單，但心靈豐盛，能夠助人，是他最歡喜的事。

訪視當區的志工，都會固定來探視獨居王志昌，租來小套房，空間不大。「你蓋這個會暖嗎 ，會 兩件 很溫暖。」

因為地方太小，很多東西沒地方放，電磁爐也直接放在地上，志工想辦法幫他整理一下，多騰出一些空間。「你用一條就好 這條不用了，收起來 我收。」

64歲的王志昌，10多年前腦瘤開刀，左側肢體受損，說話表達也有困難，當時他是慈濟的照顧戶，這些年志工一直陪伴他，他從夜間環保做起，漸漸的心情生活都有了改變了。慈濟志工 洪珊珍 ：「他走路的時候 平衡感都不夠，以前都會這樣晃晃晃 也跌倒過，現在你看他現在走路，一步一步很穩定。」

之後他參加培訓，2024年受證，成為慈濟人。床頭邊的筆記本，密密麻麻寫滿勤務的時間。慈濟志工 王志昌：「1月4號 歲末祝福，大掃除 八點半要到。」

他現在也會跟著志工去訪視，這位是慈濟的照顧戶周先生，下半身癱瘓，兩人都是身障，更能同理彼此的心情。慈濟志工 王志昌：「我腦部也手術過 我重度的(身障)， 現在有工作可以做，我覺得我很充實，有活動 我每一項都參加 。」

慈濟志工 洪珊珍 ：「他自己一個人，我們要給他一個大家庭，我們跟他一起 一家人的感覺，我都把他當成弟弟 。」

慈濟志工一路的關懷，王志昌不只身體好轉，心境的更開朗，如今他翻轉手心，也能成為別人生命中的貴人。

