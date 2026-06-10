愛看動漫模型裙底被當變態？網神比喻「就像看跑車引擎」，原型師笑揭：細節才是靈魂
日本同人原型師兼插畫家アリヌ，最近在社群上談到，很多模型愛好者喜歡看模型角色的裙底，這種一探究竟的行為，對創作者本人來說不會覺得反感，反而會感到很開心。
アリヌ 在社群上表示，身為創作者，在製作模型時，本來就是以讓人能從各個角度欣賞為目標，去細心的雕琢每一個細節，因此當粉絲能注意這些時，他本人會感到很開心。甚至坦言，自己在製作模型的過程中，很享受設計內褲的細節。
而社群上許多模型愛好者遍認為鑑賞裙底絕不是單純的下流心態，因為不只是裙底，很多時候模型看似不起眼的地方，正是原型師投注熱情與精湛技術的靈魂所在。並指出包含衣服的襯裡、鞋底刻紋、手掌的掌紋、頭髮內層髮絲…等，都是模型職人精神的展現。
甚至有人比喻，這就像是一些愛車人士，就算不懂也會想要打開引擎蓋來欣賞引擎一樣。比起為了降低成本而敷衍了事的廉價量產品，高品質模型正是透過這些精雕細琢的小部位，提升了動漫角色在現實立體化後的還原度，這也是立體模型比起平面收藏更有趣又無可取代的魅力。
其他人也在看
台中7處變電所突跳電！海線14.1戶慘大停電 大甲鎮瀾宮也陷一片黑
中部地區受到鋒面影響降下豪雨，除了多處傳出淹水災情，台中海線今（10）日下午2時17分再度停電，包括龍井東海街、靜宜大學商圈、梧棲區、沙鹿區，及大甲鎮瀾宮都停電。對此台電公司說明，台中海線地區由於161特高壓線路出現故障，造成7處變電所大規模停電，目前台電人員完成搶修，已於下午2時43分恢復供電。
坐擁3100萬豪宅也焦慮！75歲貴婦5年燒光半數存款 晚年危機浮現
報導指出，現年75歲的美智子（化名）居住在東京高級住宅區，丈夫生前是大型企業高階主管，夫妻長年住在一棟占地約80坪的獨棟住宅內，房產價值超過1.5億日圓。5年前丈夫因病離世後，美智子完成喪葬、繼承及墓園等相關事宜，最終保有約5000萬日圓金融資產。當時她認為自己有房...
全台最缺人的「百萬鐵飯碗」！這職業連AI都搶不走，老手曝26年內幕：底子紮實不怕失業
在一棟棟美麗的建築物背後，有許多人默默付出汗水，而每個建築工地要能順利運轉，工地主任扮演十分重要的角色。「有事找工地主任，沒事找工地主任，出事更要找工地主任」，這個「工地大腦」不僅要調度多達五、六十個工種，還要具備高情商的管理能力，面對緊急事件，工地主任更要第一時間站出來冷靜處理，在AI浪潮席捲各行各業的年代，工地主任無疑是冰冷的AI演算無法取代。
建模根本男生？3A遊戲大作新女角掀論戰，老玩家曬歷代對比嘆：還我經典美感
《戰爭機器：事變日》（Gears of War: E-Day）日前釋出全新 7 分鐘實機畫面，然而其中曝光的女性角色，卻因為外型設計過於陽剛和粗獷，在玩家社群中討論是否被 DEI 入侵。
鄭麗文訪陸會習近平申請補助 民主基金會：涉統獨活動疑義 單據尚未核銷
國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸費用，傳出已向外交部捐助成立的台灣民主基金會申請補助經費。外交部長林佳龍今天（10日）表示，政黨外交至關重要，去見中共總書記習近平的確有些爭論；台灣民主基金會執行長廖達琪則說，鄭麗文訪中單據尚未核銷，因可能違反章程、涉及統獨活動疑義。
傅子純靈堂開放！翁家明曝曾勸他多休息 顏曉筠進門就淚崩：很想把你拍醒
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／新北報導男星傅子純7日驟然離世，享年46歲。而他的靈堂9日於板橋殯儀館旁生命會館設立，並在今（10）日下午13點讓親友前往現場拈香...
比賽嗆對手滾回中國？丹麥電競戰隊引爆怒火，急用簡中道歉「對不起」
今年 6 月舉辦的《CS2》（絕對武力2）IEM 科隆 Major 第二階段生死戰中，丹麥強權 Astralis 的隊長 HooXi 在對陣中國戰隊 TYLOO（天祿）時，因為高喊「各位，滾回中國吧！」（Go back to China, guys!）並伴隨髒話，引起中國玩家的抗議。面對社群的輿論壓力，HooXi 隨後在個人社群平台上發聲明道歉，還貼出和天祿戰隊的選手合照。
歷經9年委售！「帝寶傳奇戶」賣掉了 神秘花蓮人現金接手
即時中心／徐子為報導位於台北市仁愛路的豪宅「帝寶」再傳成交，被稱為「帝寶傳奇戶」的D棟21樓戶，在歷經9年的委售後，據了解經查，買家為謝姓花蓮人，以無貸款，也就是用現金買進，財力驚人。專家分析，該戶成交坪數單價約在220萬元左右，換算下來，總價約6億元。
滿血回歸拚賺錢1／沈玉琳大病初癒現身西門町錄影 禁菸區內3度違法抽加熱菸
6月3日上午《人生無限好公司》主持群：沈玉琳、潘若迪、馬力歐，以及啦啦隊女神短今、林艾融兩位特助，先在新北市板橋慈惠宮開工祈福，之後眾人轉往台北市西門町快閃，一起親手發放200份親手炒的「糖炒栗子」回饋觀眾。中午11點31分，本刊直擊沈玉琳、潘若迪、艾融3人搭車抵...
賭王愛女何超再破形象！亂髮、髒臉化身拾荒者 狂念咒語、比手勢施法超逼真
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導全新超自然驚悚動作電影《拾荒法師》由852電影公司出品、製作，陳子聰監製，《見鬼》知名導演「彭氏兄弟」彭順、彭發執導，...
看《鐵拳教育》驚見自己？賴瑞隆遭網洗版「涉抄襲快告Netflix」 封鎖留言反提油救火
Netflix最新韓國反霸凌影集《鐵拳教育》在台灣引發了極高的討論度，這部劇改編自韓國超人氣同名網漫，以極具張力的「以暴制暴」手段整頓失序校園，痛擊校園惡棍場面，讓不少觀眾直呼看得熱血沸騰。其中，劇中一名國會議員利用自身政治權勢，企圖掩蓋或袒護自己兒子在校園發生的霸凌爭議，讓網友聯想到民進黨立委、高雄市長參選人賴瑞隆。「權貴家長干預校園」刻畫太過寫實 劇中核心台詞「老師害怕學生的國家就完了」由於劇情相似度極高，大批台灣網友紛紛在社群平台上標記賴瑞隆並推薦他去看這部劇。結果，遭賴瑞隆封鎖相關留言，這舉動反而「提油救火」，引來更多酸民與對手陣營的吐槽與洗版。大批網友也到賴瑞隆臉書洗版「鐵拳教育是不是抄襲貴委員的新聞！？建議提告Netflix抄襲」、「鐵拳教育你真的要看，因為你就是第一集的主角」、「要不說這是韓劇的教育片，我還以為韓國有來高雄做田野調查」、「我來試試留《鐵拳教育》會不會被封鎖」、「請問議員是否有把自己的故事授權給鐵拳教育?」、「鐵拳教育的置入性行銷很成功欸！議員現在聲勢看漲啊！」、「拜託出演台版鐵拳教育」、「你有跟網飛收版權費嗎？」、「阿爸上電視了，出運了」、「鐵拳教育未來市
聯發科5月營收創今年次高 6月守住460億元財測即達標
IC設計龍頭聯發科（2454）今日公布5月合併營收474.34億元，呈年、月雙增，並創今年次高紀錄。以4、5月營收累計估算，6月營收至少460.29億元，即達財測低標；達高標則需約550.29億元。
雨還沒下「先聞到味道」驚呆日本人！一票人有感：基本技能
全台一連好幾天下大雨，不過在下雨之前，你能聞到下雨的味道嗎？一名網友PO文分享，日前在日本跟朋友吃飯，聞到一股雨的味道，脫口「是不是快下雨了」，讓朋友驚呼「你是河童嗎？」貼文曝光後立刻引發迴響。
日本人極限在哪？尋找「沒被擬人化的東西」，網找半天崩潰：連這也有美少女？
日本 ACG 中的「萬物皆可萌」文化早已舉世聞名，但日本人想像力到底有多誇張？最近社群 X（推特）上一名網友發起「急徵還沒有被擬人化或女體化的東西」的挑戰。文章迅速在網路上引爆討論，大量網友加入這場社群大賽。然而，隨著討論越演烈，大家才發現日本創作者的守備範圍寬廣到讓人難以置信，想要找出一個完全沒被賦予人形的事物，簡直比登天還難。
《鐵拳》金武烈結婚11年超寵妻！昔酒醉誤發告白文 甜喊：妳讓我變完整
韓國男星金武烈近年憑藉《鐵拳教育》再度受到關注，戲裡經常展現深沉魅力，戲外則是演藝圈知名的寵妻代表。他與演員尹昇娥於2015年結婚，婚後感情始終甜蜜穩定，而兩人戀情之所以曝光，竟是因為金武烈一次酒後「手滑」，意外寫下轟動韓網的告白文，成為粉絲津津樂道的經典愛情故事。
46歲上班族配25歲店員！日本新動畫「相差21歲忘年戀」引部分西方人士反感？
《躲在超市後門抽菸的兩人》動畫預計 7 月開播，但日本 Abema 等平台已經先行開播。其中劇中男女主角 45 歲社畜大叔「佐佐木」與 24 歲超市女店員「山田」（另一個身分田山），兩人之間相差 21 歲的「忘年之戀」設定，引起西方社群討論。
白鹿遭控《莫離》開機前換編劇 于正曬對話反擊：她從未參與劇本決策
【緯來新聞網】中國編劇蒙淇淇6月10日公開指控演員白鹿在新劇《莫離》臨開機前「換掉整個編劇團隊」，製
明後2天雨勢更猛「熱區出爐」 下週這天起放晴
雨下到何時？中央氣象署今（10）日表示，明後兩天隨著鋒面北移，全台降雨又增加，週六北部、東半部降雨短暫趨緩，中南部整天仍有局部短暫陣雨或雷雨。週日至下週一（15日）又有鋒面接近，全台又迎來顯著降雨，下週二至週三鋒面北移，天氣將逐漸放晴好轉。
4款水果下雨天別買 老闆揭「水傷地雷」：外表看不出
受西南風與鋒面影響，全台近日多處降雨，最近經營「真青翠鮮果店」的老闆阿毛就提醒大家，下雨期間有四類水果最好先別購買，即便買了也要盡快食用，以免放置數天後出現過熟、發酵等問題。
消失綜藝界7年！73歲張菲現蹤東區 《紅人榜》男星揭他真實近況
馬來西亞歌手鄺澤東近幾年在台演藝圈闖蕩，先前於《超級紅人榜》20關最終車輪戰中震撼封王，吸引許多觀眾喜愛，近日，鄺澤東幸運在東區街頭巧遇引退多年的73歲張菲，意外洩露他的真實近況。蔡佩伶報導