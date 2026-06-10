愛看動漫模型裙底被當變態？網神比喻「就像看跑車引擎」，原型師笑揭：細節才是靈魂

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日本同人原型師兼插畫家アリヌ，最近在社群上談到，很多模型愛好者喜歡看模型角色的裙底，這種一探究竟的行為，對創作者本人來說不會覺得反感，反而會感到很開心。

原型師認為，這反而會讓他感到開心。（示意圖，圖源：Getty Images）

アリヌ 在社群上表示，身為創作者，在製作模型時，本來就是以讓人能從各個角度欣賞為目標，去細心的雕琢每一個細節，因此當粉絲能注意這些時，他本人會感到很開心。甚至坦言，自己在製作模型的過程中，很享受設計內褲的細節。

而社群上許多模型愛好者遍認為鑑賞裙底絕不是單純的下流心態，因為不只是裙底，很多時候模型看似不起眼的地方，正是原型師投注熱情與精湛技術的靈魂所在。並指出包含衣服的襯裡、鞋底刻紋、手掌的掌紋、頭髮內層髮絲…等，都是模型職人精神的展現。

甚至有人比喻，這就像是一些愛車人士，就算不懂也會想要打開引擎蓋來欣賞引擎一樣。比起為了降低成本而敷衍了事的廉價量產品，高品質模型正是透過這些精雕細琢的小部位，提升了動漫角色在現實立體化後的還原度，這也是立體模型比起平面收藏更有趣又無可取代的魅力。