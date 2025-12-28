愛知交流團三訪新民高中 臺日學生共譜跨文化學習篇章

新民管樂隊熱情迎賓，開啟臺日國中生跨文化學習之旅.

日本學生參與新民英語戲劇課程，體驗新民特色教學.

臺日師生於福州式戲臺大花廳前合影留念.

許永昌校長與日本愛知來訪師長合影，展現臺日教育交流情誼.

日本「愛知國際文化交流財團」安藤正志代表理事帶領隨團幹部、醫護人員及來自愛知縣春日井市等8所國中的20名學子，合計26人蒞臨新民高中，與新民高中國中部八年級學生展開一場結合藝術、語言及文化的深度交流盛會。

交流活動由新民高中管樂隊揭開序幕，團員們以熱情奔放的《名偵探柯南》主題曲搭配整齊劃一的舞步，瞬間點燃現場氣氛。佐佐木老師帶領應用日語科同學揮舞臺日國旗，伴隨充滿活力的歡迎口號，讓遠道而來的日本師生感受到臺灣溫暖人情味。

這已是愛知國際文化交流財團第三次造訪新民高中。安藤代表理事感性致詞表示：「去年參與交流的日本學生返國後，家長反饋孩子在學習態度上有明顯的正向改變，這讓我們深信與新民高中的交流能為年輕世代帶來重要影響。」新民高中許永昌校長也回應，校方致力於為學生創造多元成長契機，透過國際互動拓展國際視野。

為迎接即將到來的馬年，許永昌校長代表學校特別致贈「馬年造型擺飾」，祝福財團業務如萬馬奔騰、蒸蒸日上。日方則回贈知名浮世繪畫師歌川廣重的名作《東海道五十三次・原・朝之富士》，畫中呈現富士山最為壯麗的角度，象徵雙方情誼如山般堅定長久。

在交流活動中，日本男同學為大家帶來充滿力與美的日本傳統舞蹈--《男ソーラン節》，而女生組則全體齊心合力舞出偶像團體CUTIE STREET的《かわいいだけじゃダメですか？》；新民同學則以古箏演出「鳳陽花鼓」及揚琴表演「天山詩畫」，讓大家沉浸在典雅絲竹樂音中。

日本學生同步參與了新民高中最具特色的外師英語戲劇課與ESL課程，並品嘗道地的臺灣校園午餐。下午，臺日師生更一同前往臺灣五大家族之一的「霧峰林家花園宮保第園區」，進行深度的歷史文化踏查。

活動圓滿落幕之際，愛知國際文化交流財團已提前預約明年12月24日再度造訪，期盼透過每年的定期互動，持續開拓臺日青少年的國際視野。未來雙方將持續攜手，利用寒假期間擴大日臺學生的互動圈，祈願這段跨越海洋的珍貴情誼能如細水長流，讓交流的種子在每一位學子心中深耕發芽。