愛立信：明年6G標準版本Release 21拍板2030年商轉、AI原生為獨立組網
愛立信發布最新趨勢報告，6G網路為AI原生，先進國家的預計在2031年電信商已推出6G服務。6G、AI和雲端運算將重新定義服務能力。6G預計將採用獨立組網為唯一架構，全球已有79家電信商部署商用5G獨立組網，其中約70%已透過網路切片提供差異化服務。6G標準化進程已經啟動，明年將是Release 21決策點，2全球6G用戶數預計於2031年底達到1.8億。屆時，5G為主流技術，將佔全球用戶數的三分之二。
《愛立信行動趨勢報告》，分享最新全球行動產業用戶與流量數據，以及5G、AI與未來行動通訊市場的發展方向。報告指出，隨著5G獨立組網（SA）持續進展，差異化連接服務正加速邁向商用落地，同時推動全球固定無線接入（FWA）的方案多樣性，並成為奠定AI-RAN與6G發展的重要關鍵。
全球5G成長加速，FWA與差異化連接服務持續擴張。
全球5G成長強勁，2025年第三季全球5G用戶數新增1.62億，並預計於年底達29億，占行動用戶總數的三分之一。全球5G滲透率預計於2027年超越4G，成為全球主導的行動連接技術，至2031年，5G用戶數將突破64億，占全球行動用戶總數的三分之二。
隨著5G覆蓋越趨廣泛，電信商正加速推動5G FWA服務，帶動全球FWA連接數穩步成長，預計在2031年達3.5億，其中亞太地區將占總數的50%。目前全球已有81%的電信商提供FWA服務，其中超過半數的電信商提供基於速度的FWA資費方案，為消費者提供更高速、可靠的服務。
目前全球90多家電信商已正式推出或嘗試推出5G SA服務，提供以使用者體驗為核心的差異化連接服務，取代傳統「一體適用、盡力而為」的服務模式。在已部署商用5G SA的79家電信商中，有56家利用網路切片提供差異化連接服務，其中更有65項服務已實現商業化。報告進一步指出，台灣電信商已開始在特定領域（如直播娛樂賽事）測試差異化連接服務，並有望在未來1至2年內推出商用5G SA服務。
台灣愛立信總經理周大企表示，台灣在內的東北亞地區5G滲透率為61%，僅次於北美地區。隨著5G SA逐步成熟，差異化連接服務正成為電信商實現5G變現的關鍵，以全新商業模式為市場帶來新的成長動能，SA的部署也將成為邁向6G必經的網路演進。此外，5G能力的持續發展也帶動FWA市場的龐大成長潛力，作為固定寬頻的其他選項，針對偏遠地區、老舊住宅或租屋環境提供快速的服務開通。
隨著全球5G用戶規模持續擴大，行動數據流量亦呈現穩定成長。報告指出，2025年行動數據流量年度淨成長量將創歷史新高，主要來自於智慧手機用戶數的增加以及影片觀看。截至2025年底，影片流量預計將占行動數據總流量的76%，同時短影音內容持續主導流量地位，且5G相比4G能使用戶在快速瀏覽短影音時，有更連貫的播放表現且幾乎感受不到中斷。
企業與產業場景也正帶來行動數據流量的型態轉變，AI、雲端與行動技術的深度融合，不僅重塑企業的IT架構，也將驅動上行流量顯著成長。隨著企業將AI工具導入核心營運，包含自動化任務與即時決策的驅動，皆需持續且安全的連接以即時存取雲端資料。上行流量的重要性因此快速提升，也進一步凸顯電信商在網路容量規劃、頻譜配置與無線接取網（RAN）功能發展的關鍵角色。
AI-RAN技術正引領行動網路產業進入新紀元。透過在RAN導入AI原生能力，電信商可進一步提升網路效能、自動化營運與能源效率。藉由將AI模型根據需求靈活部署於網路架構中的最佳位置，無論是自動化管理的集中式AI、處理即時需求的邊緣式AI，或部署於基頻單元的分散式AI，皆能大幅提升網路效能。
愛立信與全球電信商合作結果顯示，透過導入AI-RAN，電信商能夠有效提升10%的頻譜效率、20%的用戶傳輸量，以及33%的能源效率優化，提供更高效能且永續的網路建設；而具備自我管理與優化能力的行動網路，能支援未來多元AI應用場景，包含AR與VR智慧終端裝置、自動化機器人與即時影像分析等，為即將到來的6G時代奠定智慧化轉型基礎。
展望新一代行動通訊技術，6G技術已正式邁入標準化進程。6G預計僅採用獨立組網架構，其核心網路將基於5G SA核心網路演進，並導入意圖導向且可程式化的網路架構。透過整合AI和整合感測（ISAC）等能力，定義全新的RAN架構，並能完整支援現有3GPP頻段，同時達成5G與6G之間的頻譜共享。報告預測，2031年底全球6G用戶數將達到1.8億，包含美國、中國、日本和韓國等市場將率先部署6G商用服務。
台灣愛立信技術長姚旦表示，AI-RAN作為5G與6G時代網路智慧化的核心，成為電信產業未來發展的重要戰略方向。透過將AI與意圖驅動網路（Intent-driven networking）深度結合，不僅能協助電信商更有效達成商業目標、加速推出新服務，也能逐步推動網路向高度自動化與智慧化演進，為長期營運與持續創新鋪路。6G的標準化討論已經啟動，AI-RAN不僅為6G標準化奠定基礎，更賦予電信商更多靈活性，能根據自身需求選擇最佳的部署組合。」
更多太報報導
封關前績效見真章! 前15大ETF績效分化 00981A大賺7成輾壓高股息
0050兆元啟示、加總４檔與房地產成交額相當! 謝金河:資金流動愈來愈有效率
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 69
曹西平驚人背景起底！生前4兄弟鬧翻內幕曝 昔立遺囑把遺產全給「他」
資深藝人曹西平（四哥）驚傳29日於家中猝逝，享壽66歲。消息一出，震驚全台灣，因為前一天他還發文回憶921大地震，並對於即將到來的跨年活動感到憂心忡忡，「人擠人非常危險」。沒想到才過了一天就傳出他離世的消息，讓人不敢相信是真的。回顧曹西平的一生，他生前曾經多次感嘆自己「沒有家人」，與家中的4個兄弟全鬧翻，內幕也曝光了。而他的遺產，生前也做好了安排，將會留給這個人。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 34
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 49 分鐘前 ・ 9
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 10
台積電前副總羅唯仁遭檢調搜索 傳家中查獲大批「先進製程機密資料」
半導體業界近日傳出，前台積電資深副總羅唯仁住居遭檢調搜索調查。檢調單位於11月底搜索其位於台北市及竹北的住居，並查扣電腦、隨身碟及多箱文件，清查發現其中有大批為台積電研發中的先進製程技術機密資料，恐已構成違反《國家安全法》，相關案情持續擴大偵辦中。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 11
沉痛別至親／獨家！與王文洋共進最後晚餐 麻衣父親癌末抱病來台道別
日籍藝人麻衣今年全面復出，正當她滿懷鬥志重啟人生之際，卻迎來最沉痛的考驗。麻衣高齡77歲的父親因罹患胰臟癌，已於28日病逝；其實2個月前，病重的麻衣父親仍強撐病體飛抵台灣，與前親家王文洋共進晚餐，那一客牛排的滋味，成為了一家人最珍貴且難忘的溫暖回憶。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 32
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 10
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 1 天前 ・ 517
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
中共軍演覆蓋七星岩島礁 專家：侵門踏戶
[NOWnews今日新聞]共軍東部戰區宣佈，從12月29日開始，組織「正義使命-2025」演習，並一口氣公布環繞台灣周邊的各演習區具體座標，表示將於12月30日8時至18時，在演習區內進行重要軍事演習...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 68
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 74
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
周杰倫曬帥照喊「期待2026此刻」 網一看牛仔褲嚇傻：600多萬
【緯來新聞網】天王周杰倫與昆凌結婚10年，育有3個寶貝小孩，家庭生活甜蜜幸福，忙碌之餘也會在社群分享緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 96
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 20 小時前 ・ 8
遭酸「年輕時醜到現在」！曹西平曬40年前纖細長腿帥照 網一看全跪了
資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲，消息一出震驚外界。曹西平以歌手身分走紅，當年被譽為「台灣西城秀樹」，成為綜藝節目常客後講話風格嗆辣，常常飆罵一句「醜八怪」成為許多觀眾心中的經典。曹西平生前曾被酸民批評「外表又醜又老」，他貼出40年前的未修圖舊照霸氣反擊。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4
桃園女「人肉佔位」還舉手喊停！車主快狠準倒車：以為我不敢？
事件發生於平安夜（24日）晚間，該名駕駛將影片上傳至「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」，影片中可見他緩緩駛向右側路邊尋找停車空格，發現一處空位時，裡頭已有一名女子站立佔位。駕駛打燈示意要停進去，但女子起初未有反應，彷彿試圖裝傻不理會。駕駛未與女子發生...CTWANT ・ 1 天前 ・ 28