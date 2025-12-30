愛立信：6G 2030年商轉 全球用戶數達1.8億

▲愛立信發布最新一期《愛立信行動趨勢報告》，報告預估，2031年底全球6G用戶數將達到1.8億。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 6G即將來臨！國際電信設備商愛立信發布最新一期《愛立信行動趨勢報告》，愛立信預估，6G的商轉時間與先前預測一致不變，2030年商轉，2031年底全球6G用戶數將達到1.8億，包含美國、中國、日本和韓國等市場將率先部署6G商用服務。

報告指出，全球5G成長強勁，今年第三季全球5G用戶數新增1.62億，並預計於年底達29億，佔行動用戶總數的三分之一。全球5G滲透率預計於2027年超越4G，成為全球主導的行動連接技術，至2031年，5G用戶數將突破64億，佔全球行動用戶總數的三分之二。

隨著全球5G用戶規模持續擴大，行動數據流量也呈現穩定成長。報告指出，今年行動數據流量年度淨成長量將創歷史新高，主要來自於智慧手機用戶數的增加以及影片觀看。截至今年底，影片流量預計將佔行動數據總流量的76%，同時短影音內容持續主導流量地位，且5G相比4G能使用戶在快速瀏覽短影音時，有更連貫的播放表現且幾乎感受不到中斷。

企業與產業場景也正帶來行動數據流量的型態轉變，AI、雲端與行動技術的深度融合，不僅重塑企業的IT架構，也將驅動上行流量顯著成長。隨著企業將AI工具導入核心營運，包含自動化任務與即時決策的驅動，皆需持續且安全的連接以即時存取雲端資料。上行流量的重要性因此快速提升，也進一步凸顯電信商在網路容量規劃、頻譜配置與無線接取網（RAN）功能發展的關鍵角色。

展望新一代行動通訊技術，6G技術已正式邁入標準化進程。6G預計僅採用獨立組網架構，其核心網路將基於5G SA核心網路演進，並導入意圖導向且可程式化的網路架構。透過整合AI和整合感測（ISAC）等能力，定義全新的RAN架構，並能完整支援現有3GPP頻段，同時達成5G與6G之間的頻譜共享。報告預測，2031年底全球6G用戶數將達到1.8億，包含美國、中國、日本和韓國等市場將率先部署6G商用服務。

台灣愛立信總經理周大企指出，預估2030年前後6G商轉，而在規格訂定之前，台灣廠商其實站有很大優勢，例如，今年FWA （固定無線存取，Fixed Wireless Access）的 CPE（客戶端設備）今年全球出貨量達3500萬個，是非常大的金額，如果換成經濟規模很可觀，台灣廠商要好好運用，明年絕對是超越這個數字，在此數字之上。

