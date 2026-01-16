愛網購小心了！紙箱含一級致癌物 母女家中囤紙箱竟「雙雙罹血癌」

健康中心／施郁韻報導

有一對母女疑似在家中堆放太多紙箱、吸入有異物氣體，雙雙罹患白血病。（示意圖／翻攝自Pixabay）

不少人注重身體健康，開始養身。營養師黃品瑄曾分享，日常生活中常見的紙箱含有致癌物，中國有一對母女疑似在家中堆放太多紙箱、吸入有異物氣體，雙雙罹患白血病。

營養師黃品瑄曾在臉書PO出一段影片分享，提到不少人家中放了一堆紙箱，不只會佔空間、還容易佈滿灰塵，也很有可能暗藏甲醛、苯等一級致癌物。

黃品瑄提到，中國先前就傳出有一對母女，家裡堆滿了各種劣質的紙箱，疑似長期吸入有毒氣體， 結果兩人最後都罹患了白血病。

廣告 廣告

黃品瑄解釋，有些劣質的紙箱，在製作過程中使用了「含甲醛的膠水、油墨」，高溫時容易釋放有毒氣體，人體吸入後不只傷及呼吸道，還可能破壞免疫系統，一旦皮膚接觸，也會引起紅腫、搔癢，甚至引發鼻咽癌等疾病。

黃品瑄表示，很多人以為「甲醛、苯」存在於家具，或者是油漆之中，就連品質不良的紙箱也有可能會出現這類有毒物質，這類毒氣平時難以察覺，長期吸入、積累，對身體健康威脅不小。

黃品瑄說，若是難以分辨紙箱成分，最簡單的做法就是「不囤積、定期打掃、保持通風」，且紙箱絕對不要放在高溫環境，避免有毒物質加速揮發。



更多三立新聞網報導

「射精完去尿尿or忍住？」泌尿醫分析片超專業 網長知識：解開15年疑惑

父帶小五兒就診「要求醫師別看喉嚨！」開藥就好 原因曝眾家長怒了

口愛添情趣＝吃下病毒 婦產科醫提醒愛愛6重點：千萬別刷牙漱口

泌尿醫曝男性每月「最佳DIY次數」 罹攝護腺癌降31%！過度清槍恐GG

