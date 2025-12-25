愛美不怕流鼻水 低短裙女武嶺亭等雪

記者吳崑榆、張裕坤、邱瑞揚／南投報導

全台氣溫驟降，根據氣象署預報，中部以北3000公尺以上高山有機會降雪，耶誕節這天一大早，南投武嶺就湧入大批等雪的民眾，不過也造成交通一度癱瘓，警方趕緊到現場管制分流，而且全台溫度今日都會是1開頭，氣象署也說，週六氣溫將會慢慢回升，不過還有下一波東北季風，大概在下週二，北部地區的氣溫將會下降。

耶誕節一大早，武嶺就湧入大批民眾等雪。

南投省道台十四甲線，石門山步道附近，通往武嶺路段降下冰霰，進入冰世界，山壁像是灑上一層糖粉，為了等雪的民眾，陸續湧入武嶺停車場。

武嶺路段降下冰霰，山壁像是灑上糖粉（圖／翻攝自Threads @si.min0814）

民眾：「沒有雪，可是穿這樣不會冷。」

民眾：「好冷，超冷。」

停車場和武嶺亭等雪民眾不少，有人渾身裹緊緊的，還是縮在牆角避風。

民眾：「對呀，會吹到我的頭。」

也有人身穿低胸上衣和短裙，漂亮最重要。

民眾：「（為什麼穿這麼的清涼？）好看啊，開心。」

也有人身穿低胸上衣和短裙。

民眾有備而來，加裝高級雪鍊，身穿大衣又裹著睡袋，打算長期抗戰，等到雪為止。

民眾：「反正就是能穿的、能蓋的通通來。」

根據中央氣象署預報，中部、東部3000公尺以上高山，北部宜蘭2000公尺以上山區，有機會降雪，中部以北以及宜蘭地區低溫大約12至14度，南部與花東地區氣溫，則是下探到14到18度左右。

北、中、東部高山皆有可能降雪。

記者：「目前合歡山武嶺2到3度，雖然還沒有下雪，但是因為國定假日的關係，還是吸引不少民眾上山等雪。」

為了等雪，省道台十四甲線清晨開始擁塞，警方開出十一張違規舉發單。並提醒25日傍晚5點開始，台14甲線翠峰至大禹嶺路段，實施道路預警性封閉，只出不進，另外，武嶺到松雪樓路段雙向封閉管制。

