愛美打瘦瘦針「年輕人慘罹肌少症」 醫示警：內分泌腫瘤病史恐致癌

肌少症並非「老人專利」，年輕人也可能因愛美減重，施打近來超夯的「瘦瘦針」，反而成為肌少症患者。南投醫院營養室主任黃淑敏，最近遇到前來營養門診諮詢的A小姐，雖施她打「瘦瘦針」2個月成功減重，不過身體消瘦、雙頰凹陷，情況令黃淑敏感到憂心，立刻建議A小姐別再施打，「臉頰凹陷代表膠原蛋白跟著流失，很難補回來。」

食藥署實驗曾發現瘦瘦針藥物可能會促成甲狀腺髓質癌，相關病史不建議施打。(圖/報系資料照)

新竹初日診所院長魏士航醫師指出，瘦瘦針其實是腸泌素促效劑的通稱，原本是為了控制血糖而設計的合法處方藥。進一步說明，瘦瘦針模擬人體進食後腸道分泌的天然荷爾蒙，具有三大作用機制：「首先，它能調節胰島素分泌，讓血糖穩定；其次，它抑制腸胃蠕動，增加飽足感；最後，它還能減少大腦食慾，讓人不再對食物有太多雜念。」透過這三重作用，不僅能穩定血糖，還能控制進食行為，進而達到減重效果。《完整影片請點我》

廣告 廣告

魏士航表示，這類藥物之所以近期再度走紅，主要是因為今年年初一款名為「猛健樂」的新藥上市，其效果優於前幾代藥物，使減重話題重新聚焦。

新竹初日診所院長魏士航醫師指出，瘦瘦針其實是腸泌素促效劑的通稱，原本是為了控制血糖而設計的合法處方藥。（圖／翻攝《健康我+1》畫面）

對於嚴重肥胖的糖尿病患者，黃淑敏認為若實在無法控制血糖，短時間內可考慮使用瘦瘦針，血糖平穩後再進一步探討生活型態如何做調整，「但正常人減重真的不建議使用，除了沒胃口、不想吃，蛋白質容易攝取不足，停用後也容易復胖。」

魏士航表示，食藥署實驗曾發現瘦瘦針藥物可能會促成甲狀腺髓質癌，雖然對人體來說尚不明確，但如果說有相關病史，例如甲狀腺髓質癌，或者多發型的內分泌腫瘤症候群的病史的話，建議還是不要施打。《完整影片請點我》

延伸閱讀

蔡裕明/美《國防授權法》台灣被納入美核心利益

金牌特派/張文隨機攻擊狠奪命 3個無辜人生一夜改寫

民進黨彰化市長初選奇蹟式一夜翻轉？吳子嘉驚呼：太離譜了