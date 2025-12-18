愛美注意！陸女穿「光腿神器」胸悶、呼吸困難 專家：太緊阻循環

愛美女生要注意了，被稱為「光腿神器」的膚色保暖褲襪，因兼具保暖與顯瘦效果，近年成為不少女性穿搭必備，但陸媒披露，一名女子因長時間穿著過於緊身的「光腿神器」，竟出現胸悶、呼吸困難，緊急到醫院求診。

膚色褲襪被稱為「光腿神器」。（圖／翻攝新浪微博）

陸媒《新黃河》報導，這名張姓女子透露，當天她為參加一場重要活動，特地選擇了加厚款「光腿神器」，「我從下午穿到晚上，剛開始只是覺得有點勒，後來就感覺胸悶、呼吸困難，腿也開始發麻。」張女表示，「到後來真的撐不住，只好去急診。」

廣告 廣告

報導指出，張女的貼文曝光引起網友共鳴，許多人紛紛留言分享類似經驗，有網友表示，「穿很緊的打底褲（內搭褲）坐長途車，下車時腳整個腫起來。」也有人說，「冬天穿光腿神器，晚上脫下來，腿上全是深深的勒痕。」

報導引述專家表示，過緊的衣物容易壓迫局部經絡、血管和淋巴管，影響血液循環與新陳代謝，可能導致腿部酸脹、麻木，甚至出現胸悶不適。她也提醒，部分劣質產品使用透氣性不佳質料，容易滋生細菌，「不僅引起皮膚搔癢、過敏，對女性來說，還可能增加私密部位發炎的風險，」

延伸閱讀

日職/先在亞洲職棒闖 讀賣巨人洋後援有望成下一位「海歸派」

MLB/運動家想趁低買入金河成 外媒推測「波拉斯說不要」

MLB/12強後返美陷低潮 美媒評林昱珉：動作奧運選手都難複製