愛美術卻唸不起大學 00後「刮膩子」繪藝術壁畫年收百萬
近日，00後美術生「刮膩子」（台灣稱「批土」，一種牆面填整的施工作業）一年營收100多萬元人民幣(約14.3萬美元)的消息登上微博熱搜。短視頻創作者「狼尾兄弟的浮雕VLOG」因此暴紅，吸引大量關注，不少網友驚呼，「原來刮膩子也能做到這種藝術等級」。其實，這是一個三人團隊，包括「狼尾兄弟」郭夢濤、劉益民還有郭夢濤的女朋友。郭夢濤出生於1998年，河南人；劉益民出生於2004年，湖南衡陽人。去年一年他們在全中國各地接了66單做浮雕壁畫，流水100多萬元(人民幣，下同)，扣掉成本後三人平分，每人年收入20多萬元。
瀟湘晨報報導，有網友評論，每天只睡四、五個小時，年收入20萬元，實在太辛苦。郭夢濤和劉益民卻很滿足，曾因為家庭原因放棄美術，如今能靠做浮雕謀生，「算實現了夢想，現在做的是自己熱愛的事。」劉益民說。
在武漢極地海洋公園，一幅水母珊瑚浮雕壁畫是不少遊客的拍照打卡點。水母的觸手如同絲綢般飄逸，水草彷彿在海水中擺動，半突出的雕塑讓整幅壁畫給人一種「裸眼3D」的感覺。
在這幅水母畫之前，他們先為極地海洋世界完成了一幅海龜的浮雕。這幅作品談下來的價格是5萬元。結果一開工，郭夢濤和劉益民發現，成本遠遠不夠。更要命的是，當時正是夏天，武漢的陽光毒辣暴曬，最高溫到了40℃。「幹到全體中暑，然後去打吊瓶，回來接著幹。晚上也加班，睡不了幾個小時。」郭夢濤說。凌晨3點，兩人還在焊鋼架。在高強度之下，這幅作品總共花了15天時間。
兩人在網上叫「狼尾兄弟」，相比較而言，郭夢濤外向一點，劉益民更為內向。兩人「成團」是因為有類似的成長經歷。
郭夢濤初中學美術，後來因為家庭條件原因放棄，讀了高中後就進入社會。劉益民也是美術生，考慮到家庭條件放棄了美術，並選擇了更好就業的汽修專業。
劉益民也是初中就開始學美術。有一天，聽到父母在和親戚打電話，親戚說學美術學完也找不到工作，白白花了很多錢。考慮到家裡的經濟壓力，他自己選擇了放棄。初中畢業後，為了就業，他選擇學汽修，畢業後就在長沙幹汽修行業。
有一次在給人洗車時，顧客教育自家孩子說：「你不好好讀書，就會像他一樣，給別人洗車。」劉益民聽到後，他決定回歸自己熱愛的美術。那之後，他開始畫牆繪。在浙江畫牆繪時，他認識了郭夢濤。
郭夢濤畢業後兼職當過服務員，刷過盤子，「但我做這些事情的目的都是為了支撐我的夢想，在不餓死的情況下也要堅持畫畫。」
2021年，郭夢濤刷到一些視頻，發現國外有不少浮雕壁畫。在這個全新的領域，郭夢濤和劉益民投入了自己的全部。「每一個作品我們都當作『畢業設計』去做。」郭夢濤說。雖然，他和劉益民都沒有讀過大學。年少時沒有實現的美術夢，用另一種方式實現了。
積累了四、五年的經驗，2025年下半年，他們開始嘗試做短視頻帳號，郭夢濤和劉益民給自己取名「狼尾兄弟」，郭夢濤女朋友出鏡不多。一開始流量一般，後來他們在浙江做了一頭鹿的浮雕，播放量突破了300萬。
2024年年初，團隊發現，AI火了。郭夢濤也開始用AI畫設計圖，之後再去調整。
這些年，三人的足跡從北到南到達了內蒙古、山東、山西、河南、河北、北京、江蘇、上海，也到過湖南。國外則以東南亞國家居多。最近他們接到了泰國的訂單，在年前，他們計畫完成泰國的訂單後再去一趟廣州。「我們的夢想就是畫遍全球。」郭夢濤說。
過去一年掙了20萬，劉益民回家更有底氣了。他想給父母錢，父母卻說不要。「現在感覺對未來有了信心，家裡人都非常看好我。以前我的夢想是成為藝術家，現在我們可能剛剛算得上是工地上的藝術家吧。」劉益民說。
