愛自由不愛管人！68%Z世代拒升遷 專家憂「管理斷層」

來看不同的年齡層對於工作有相當不同的觀念。例如要不要升遷當主管，三十歲以下的Z世代進入職場一段時間後，有晉升小主管的機會，不過卻有人是搖頭拒絕。根據最新調查，有68%的Z世代拒絕接管理職，寧願斜槓、經營副業。企業觀察，這是因為Z世代在網路興盛的社會下長大，重視自由、自我價值。這看在年長一些，44歲以上的X世代來說恐怕有些不可思議，因為在過去只要有晉升領導者的機會，就算薪資沒有明顯提升，他們也在所不惜。兩個世代觀念有非常大的差異。專家也點出，這恐怕造成企業管理斷層，該怎麼因應？來看我們的分析。

每天朝九晚五，趕在下班前把自己的工作內容處理完，Z世代拒絕加班文化，現在更有調查顯示，68%的Z世代受訪者，不追求管理職，除非擔任主管的利益，能真正反映在薪資上，Z世代員工：「我不會想答應欸，要管一堆人一堆事情，還要很準時上班，失去自由，收到一堆訊息下班生活變得很煩。」

不需要拿苦來受，不會讓我有成就感，Z世代對管理職，愈來愈不感興趣，打破企業階梯，擁抱職涯極簡主義，這也顛覆45到60歲X世代的觀念，X世代認為，只要能擔任領導者或小主管，就算薪資沒有明顯提升，也認為是受到重用與肯定。

企業總經理唐源駿：「使命必達終身僱用，組織被看到利益以外很重要的事被社群肯定。」Z世代的成長背景，伴隨著網路興起，更在乎自我認同與價值，因此許多年輕人，選擇協槓兼職，一方面從事自己喜歡的事，一方面又能增加收入，調查統計，有57%的Z世代經營副業，千禧世代，X世代與嬰兒潮世代，比例分別是48%31%和21%。

專家表示，日常工作能為他們副業提供資金，讓他們去追求更符合身分認同的事，Z世代員工：「目前待在辦公室會特別 無 聊，錢不錢是其次，最主要是自由跟滿足感跟快樂程度，我兼職咖啡廳，對我來說，跟人多互動多聊天，多見識的感覺。」

東吳企管EMBA教授歐素華說：「中階主管沒有發展第二企業成長曲線，對企業來說就沒有貢獻新世代喜歡業外兼工創造自己獨有的價值。」如果出現管理斷層，企業能做的，是試著讓Z世代理解，管理任務不是上對下的主從關係，可以轉換教練式的陪伴。

企業總經理唐源駿：「儲備幹部教職訓練幫助管理工作不會那麼害怕。」Z世代將工作與生活的平衡，視為基本權利，鬆動職場上線性晉升的模式，這樣的現象，也正在翻轉傳統企業的思維。

