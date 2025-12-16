愛臺灣校園新生活運動 中山工商推動廚餘減量

公用-提供乾濕分離廚餘桶

內非洲豬瘟使得廚餘問題被搬上檯面，行政院拍板一年多後將全面禁用廚餘養豬。高雄市中山工商每天約有二百多公斤廚餘量，李昱平校長發起「愛臺灣的新生活運動」，以「化危機為教育轉機」為核心，推動廚餘減量，從課程、宣導、場域與制度四大面向、六大步驟同步推進，師生齊心打造低浪費、重珍惜的校園文化。

國中部吳蕎同學表示，新政策立意良善，不僅能有效減少廚餘，也有助於維持班級環境整潔。

­