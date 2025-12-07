「愛與和平的頌讚」音樂會 台南YMCA歌聲療癒人心
南部中心／綜合報導
耶誕節即將到來，台南市基督教青年會（YMCA）合唱團與東海大學校友合唱團首度合作，12月6、10日分別在東海大學路思義教堂、台南文化中心演藝廳，舉辦「愛與和平的頌讚」音樂會，近80人大合唱，祈求和平。
台南市基督教青年會（YMCA）合唱團與東海大學校友合唱團首度合作演出。（圖／翻攝畫面）
台南YMCA合唱團指揮商麗鶯老師說，合唱團近年演出主題始終是關於愛與和平的頌讚，無論國際局勢或個人內心，當今社會普遍缺乏平安，因此希望用音樂傳達福音的核心價值。
台南YMCA成人合唱團與東海大學校友合唱團，將有約80位合唱者共同參與。（圖／翻攝畫面）
古典聖樂有獨特的深度與影響力，能觸動心靈，帶來安慰，用詩歌來傳達訊息，也能因觸及生命而讓人感動。台南YMCA成人合唱團與東海大學校友合唱團，將有約80位合唱者共同參與。商麗鶯表示，雖然推廣古典聖樂的挑戰增加，但團員們願意堅持，並在嚴格要求下認真練習，追求最好的演出水準。
