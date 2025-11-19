愛與希望重生的考驗 北榮新竹分院與阿忠攜手渡過

家醫科張瓊文醫師到宅看診。





44歲阿忠患有高血壓與糖尿病，與年邁的母親相依為命，是彼此生命中唯一的家人。生活雖不富裕，但母子倆彼此扶持、平凡過日，平靜是一家最珍貴的幸福。年輕時，阿忠曾誤入歧途，因吸毒入獄五年，直到前幾個月才重新獲得自由。滿懷期待想展開新生活，沒想到命運卻再度給了一個沉重的考驗。

在農曆春節清晨，母親發現阿忠昏迷不醒，緊急送醫後，在生死邊緣把阿忠拉回來，經過多日治療，病情總算逐漸穩定。但重生的代價沉重，住院期間阿忠身體極為虛弱，無法自行翻身、行動，必須依靠鼻胃管灌食。母親兩年前中風過，但要照顧臥床的兒子，實在力不從心。因經濟拮据無法負擔入住安養機構，只能無奈將阿忠接回家中照顧。

轉介低收出院個案予慈善會，協會預提供急難救助金。

為了協助這個家庭平安返家，臺北榮總新竹分院護理師與看護人員特地安排教學時段，耐心指導家屬如何正確照護，如何灌食與營養師一同討論合適的管灌奶粉，提供完整營養建議與照顧指導。

臺北榮總新竹分院出院準備團隊曾怡亭個管師，了解這個家庭的經濟狀況困難，即刻展開協助。並主動聯繫鎮公所，協助申請低收入戶政府補助。同時社工室蘇美玲社工師協助，將阿忠轉介至社團法人親慈慈善會，申請急難救助金，暫時舒緩家庭經濟壓力。

考量阿忠尚未取得身心障礙證明，無法正式啟用長照服務，曾怡亭個管師特別聯繫居家照顧單位誠馨照顧協會，秉持愛心與同理心，在不增加家屬負擔，協助處理清潔與照護工作。

此外，為讓阿忠在居家中能獲得穩定醫療服務，轉介家醫科醫師張瓊文與護理師彭歆儒定期到府探視，提供專業醫療與護理照顧，定期追蹤病情與藥物使用，讓愛與專業不間斷地守護這個家庭。

醫療團隊的溫暖守護、社福單位的資源協助，以及慈善團體的即時援助，阿忠的母親不再獨自面對這沉重的照顧路。雖然未來仍充滿挑戰，但她不再孤單，有了一張堅實的照護網絡相伴。這個家庭在困境中看見了一道曙光，也重新拾回了對生活的勇氣與希望。

