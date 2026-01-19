愛與希望關懷協會感恩餐會溫馨 藝人獻唱傳愛互動募款

會場上為牧師陸振國（左5）慶祝百歲生日。（記者黃富貴攝）

由愛與希望關懷協會主辦的「2026愛與希望關懷協會感恩餐會」於1月18日晚間在高雄林皇宮餐廳盛大舉行，多位藝人輪番獻唱，一場充滿愛、希望與溫暖的公益盛宴，凝聚善心力量，也讓現場每一位來賓感受愛的力量，同時英國天團Coldplay 酷玩樂團來到高雄舉辦演唱會時，其所屬慈善團隊LOVEBUTTON也來到「愛與希望」擔任志工陪伴特殊兒少。

社會局副局長葉玉如出席愛與希望關懷協會感恩餐會致詞。（記者黃富貴攝）

活動現場星光熠熠，龍千玉、王瞳、孟慶而、班鐵翔、吳俊宏等多位藝人熱情響應，用歌聲與真情互動為公益加溫。開場由薪傳舞團帶來氣勢舞蹈揭開序幕後，孟慶而不僅深情演唱，更與來賓互動募款，引領大家參與義賣活動，活動中針對特殊兒少（輕重度自閉兒、情緒障礙兒童等）開設有專業課程，小朋友們組成「愛與希望小詩班」也上台獻唱中英文歌曲，載歌載舞，博得滿堂喝采。

台語歌后龍千玉熱情響應用歌聲與真情互動為公益加溫。（記者黃富貴攝）

協會創辦人鄧馨庭說，家暴受虐及腦麻重殘的孩子，是一般機構不願收容的，尤其是極重度自閉症兒童與極重度殘兒童可說是處在社會最黑暗的角落，現在的人，容易覺得自己大才小用。但是，我們愛與希望都是特殊兒童和成人。我們是小才，可是我們每天每天練習，重複做好每一件小事，於是，我們是小才好用。這些孩子的表演，我們的年菜，都是如此。我們勤奮努力的，每天每天練習，於是，我們做到了。

藝人王瞳熱情響應用歌聲與真情互動為公益加溫。（記者黃富貴攝）

晚會高潮之一，是由台語金曲歌后龍千玉獻唱經典歌曲，贏得全場掌聲鼓勵；而王瞳特別演唱〈你的甜蜜〉，與台下賓客有說有笑地互動，更有不少來賓當場響應捐款支持協會使命。吳俊宏接力演唱〈英雄好漢〉、〈心頭肉〉等膾炙人口的歌曲，將現場氣氛推向高點。龍千玉也帶來〈祝你馬到成功〉、〈尚水的愛〉、〈風中的玫瑰〉等動人歌聲，讓感恩餐會在歌聲與掌聲中交織出最溫馨的夜晚。

班鐵翔熱情響應用歌聲與真情互動為公益加溫。（記者黃富貴攝）

值得一提的是，當晚特別安排了一個感人時刻全場一同為協會重要支持者陸振國牧師慶祝100歲生日，眾人齊唱〈生日快樂歌〉，場面溫馨而動人。隨後陸牧師也為全體來賓獻上祝福與禱告，為這場愛的聚會畫下祝福的句點。

協會創辦人田安克博士上台致詞，分享協會多年的理念與使命，強調關懷極重度自閉兒童與殘疾兒童的重要性，並感謝各界不斷伸出援手。為了延續關懷力量，現場搭配義賣活動，包括平衡油組、果乾組及橄欖油商品，吸引許多來賓踴躍購買支持。整晚來賓與藝人一起用行動傳遞善念，使整場活動充滿溫情與希望，最後宣示「以愛為出發點，將努力不懈」。

孟慶而熱情響應用歌聲與真情互動為公益加溫。（記者黃富貴攝）

台語歌手吳俊宏熱情響應用歌聲與真情互動為公益加溫。（記者黃富貴攝）

感恩餐會上薪傳舞團揭開序幕。（記者黃富貴攝）