愛與希望關懷協會感恩餐會 藝人動人獻唱互動募款傳愛

由愛與希望關懷協會主辦的「2026愛與希望關懷協會感恩餐會」18日晚間在高雄林皇宮餐廳盛大舉行，一場充滿愛、希望與溫暖的公益盛宴，不僅凝聚善心力量，也讓現場每一位來賓感受愛的力量。活動星光熠熠，龍千玉、王瞳、孟慶而、吳俊宏等多位藝人熱情響應，用歌聲與真情互動為公益加溫。

開場由薪傳舞團帶來氣勢舞蹈揭開序幕後，孟慶而不僅深情演唱，更與來賓互動募款，引領大家參與義賣活動，現場氛圍溫馨感人。

協會創辦人鄧馨庭表示，現代人容易覺得自己大才小用，但我們愛與希望都是特殊兒童和成人。我們是小才，可是我們每天每天練習，重複做好每一件小事，於是，我們是小才好用，這些孩子的表演、我們的年菜都是如此，我們勤奮努力的每天每天練習，於是我們做到了。

圖說：鄧馨庭發起感恩餐會幫助受虐兒。（圖片來源：愛與希望關懷協會提供）

晚會高潮之一，是由台語金曲歌后龍千玉獻唱經典歌曲，贏得全場掌聲鼓勵；王瞳特別演唱〈你的甜蜜〉，與台下賓客有說有笑地互動，更有不少來賓當場響應捐款支持協會使命。吳俊宏接力演唱〈英雄好漢〉、〈心頭肉〉等膾炙人口的歌曲，將現場氣氛推向高點。龍千玉也帶來〈祝你馬到成功〉、〈尚水的愛〉、〈風中的玫瑰〉等動人歌聲，讓感恩餐會在歌聲與掌聲中交織出最溫馨的夜晚。

圖說：龍千玉以動人歌聲讓感恩餐會交織出最溫馨的夜晚。（圖片來源：愛與希望關懷協會提供）

值得一提的是，當晚特別安排了一個感人時刻全場一同為協會重要支持者陸牧師慶祝100歲生日，眾人齊唱〈生日快樂歌〉，場面溫馨而動人。隨後陸牧師也為全體來賓獻上祝福與禱告，為這場愛的聚會畫下祝福的句點。

圖說：全場為協會重要支持者陸牧師慶祝100歲生日。（圖片來源：愛與希望關懷協會提供）

協會創辦人田安克博士也上台致詞，分享協會多年的理念與使命，強調關懷極重度自閉兒童與殘疾兒童的重要性，並感謝各界不斷伸出援手；為了延續關懷力量，現場搭配義賣活動，包括平衡油組、果乾組及橄欖油商品，吸引許多來賓踴躍購買支持，整晚來賓與藝人一起用行動傳遞善念，使整場活動充滿溫情與希望。

圖說：王瞳演唱〈你的甜蜜〉，與台下賓客有說有笑互動。（圖片來源：愛與希望關懷協會提供）

