愛與教育同行 萬通人力攜手北特校慶 落實公益、溫暖同行

▲殳蓁蓁總經理（左5）與北特張惠萍校長(左4),張雅萍家長會長(右5)、鐘珮綺榮警會長(右4)合影，象微企業與教育播手推動公益。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】臺北市立臺北特殊教育學校（簡稱北特）迎來第36週年校慶之際，萬通人力再度以行動支持特殊教育，展現企業持續深耕公益的社會責任。此次，萬通人力社福加盟事業群殳蓁蓁總經理以母親及企業領導者雙重身分參與校慶活動，認捐270盒小林煎餅禮盒，並投入校內「二手義賣市集」，期望協助募集更多教育與照護資源，為孩子們打造更完善的學習與成長環境。

校慶現場氣氛溫馨，北特師生與家長齊聚，同切象徵祝福的蛋糕，共同見證孩子們的成長軌跡。義賣市集也吸引許多師生、家長與來賓以行動支持教育與公益。每盒小林煎餅皆印製北特校徽及學生原創作品，不僅展現孩子的創作能量，更讓每一份禮盒充滿獨特意義。殳蓁蓁表示，希望透過此次認捐，把學生創意成果化為實際支持，讓更多孩子受惠。

▲校慶現場氣氛溫馨。

殳蓁蓁指出，企業公益不應僅止於捐贈，「更重要的是走進現場、理解需求、陪伴家庭。」她強調，每一位特殊孩子都有屬於自己的光亮，而北特正是點亮這道光的地方。「希望透過實際行動，讓這些家庭感受到社會的支持與理解，不再感到孤單。」

▲每盒小林煎餅皆印製北特校徽及學生原創作品，不僅展現孩子的創作能量，更讓每一份禮盒充滿獨特意義。

此次參與，更對殳蓁蓁具有深刻個人意義。她的女兒宇晴生前為極重度腦性麻痺患者，曾在北特就讀，北特教師團隊多年來的陪伴與照護，成為她生命中最難忘的力量來源。殳蓁蓁回憶，「北特給予孩子的不只是教育，更是一份尊重與愛。如今能以企業力量回到這裡，是我身為母親的感謝，也是延續陪伴的重要方式。」

萬通人力長期投入弱勢支持與特殊教育議題，包括身障就業、庇護合作、長照服務等面向，期望以永續方式推動公益行動。此次參與北特36週年校慶，不僅象徵企業的友善承諾，更期待帶動更多企業一起走入教育現場，支持特殊孩子的學習與生活需求。

校方表示，萬通人力的投入，不僅帶來實際資源，更為師生與家長帶來鼓舞與力量，孩子們在活動過程中獲得被看見與被尊重的肯定，激發更大的自信與創作能量。教育單位與企業共同合作所形成的互助模式，有助打造更永續的公益生態。

萬通人力強調，企業社會責任應是一種長期文化，每一次投入都能在孩子、家庭與教育者間產生正向循環。此次參與北特校慶，正是企業落實社會責任的具體展現，也希望成為帶動更多力量投入特殊教育的示範。