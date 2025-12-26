愛與樂的療癒之聲 陽明交大教職員合唱團公益音樂會

白袍下的溫暖歌聲，陽明交大醫院長黃志賢驚喜現身，攜手教職員合唱團以音符守護蘭陽身心靈。（陽明交大醫院提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

在充滿感恩氛圍的歲末時節，陽明交大醫院二十六日舉辦了一場名為「愛與樂的療癒之聲」的公益音樂會，邀請學校國立陽明交通大學教職員合唱團蒞臨蘭陽院區演出，整場音樂會除了合唱團專業演出外，最吸睛的亮點，莫過於黃志賢院長以「神祕嘉賓」身分驚喜加入合唱行列，與教職員同仁並肩齊唱，用溫潤的歌聲為蘭陽鄉親注入一股強大的療癒能量。

此次蒞院演出的「國立陽明交通大學教職員合唱團」成立於一九八一年，在藝術總監王郁馨指揮將近二十年的專業領航下，展現出極具層次的表演實力。

王郁馨表示，這次來附設醫院的演唱，初衷是希望讓合唱走入最需要陪伴的醫療場域，讓純粹的歌聲與民眾產生連結。團員們均由教職員工及眷屬組成，曲目涵蓋古典、民謠與流行等多樣曲風，他們以高度的凝聚力與熱情，將練習成果轉化為一份份充滿愛心的禮物，獻給每一位在蘭陽院區駐足的民眾，王教授也有感而發地說，醫療環境承載著病友、家屬與醫護人員高度的情緒張力，合唱團選擇走入醫院，以「愛與療癒」為核心，期盼透過純粹而溫柔的歌聲，陪伴與撫慰大家的身心，讓醫療與音樂在同一空間中相互呼應。

陽明交大醫院長黃志賢表示，醫院長期深耕蘭陽平原，不僅致力於卓越醫療，更將人文關懷視為醫院核心價值，音樂是能跨越界線、觸動人心的「療癒良藥」，希望透過這次的活動，讓蘭陽院區不再只有冰冷的藥味與儀器聲，而是充滿生命力的溫暖空間，能打破冰冷的白牆，讓空間充滿生命力與溫度。