愛與歡樂宜蘭城 宜蘭市幼兒園送幸福 市集義賣捐家扶

▲ 宜蘭市長陳美玲(中)與來賓在幼幼市集 與小朋友愉快互動。

【記者 林明益／宜蘭 報導】為協助家扶中心弱勢單位，宜蘭市公所幼兒園舉辦的「愛在宜蘭～幼幼市集」活動，12月13日利用聖誕節前假日舉行，市長陳美玲、市民代表會主席吳建基及縣議會議長張勝德、縣議員林岳賢等市代及里長多人到場加持，並與小朋友及家長分享愛心，共度愉快的週末。

▲宜蘭市幼幼市集開幕式場面。

為迎接溫馨聖誕節，宜蘭市立幼兒園今日於宜蘭市民之森舉行「愛在宜蘭～幼幼市集」活動，以幼兒的學習成果作為公益行動主軸，透過靜態作品展與動態市集義賣，將活動所得全數捐予宜蘭家扶中心，協助弱勢兒少，以實際行動傳遞關懷與祝福。

▲陳美玲市長頒發感謝狀給參與贊助單位留影。

今年活動設置13個特色攤位，包含「聖誕美語柑仔店」、「愛的爆爆（家扶中心）」、「『紙』愛手作」、「聖誕甜甜罐」、「浪漫星球手作」、「聖誕Fun樂園」等，內容由幼兒在課程中創作的美術作品、手作商品及闖關活動組成。孩子們化身「小小銷售員」，親自推廣自己的作品與攤位遊戲，從中學習表達、合作與關懷，也讓市集現場更添童趣與溫度。而宜蘭市民也熱情參與，為活動挹注滿滿正能量。

▲陳美玲市長逛市集義賣的產品，右為幼兒園長林素華。

宜蘭市長陳美玲表示，今年的聖誕節是宜蘭市幼第四年和宜蘭家扶中心合作，透過聖誕佳節結合公益活動，也是孩子學習「付出與分享」的重要契機，透過幼兒作品義賣讓幼兒以小小的力量一起攜手扶助宜蘭市需要幫助的孩子，讓市幼的孩子們以行動實踐公益，不僅培養助人為樂的品格，也促進親子共融的關係、營造友善與溫暖的學習環境。感謝家長與市民熱情響應，踴躍參加幼幼市集的盛會，在聖誕節前夕為孩童帶來充滿愛與歡樂的宜蘭城。(照片記者林明益翻攝)

▲幼兒園小朋友快樂與市長美玲姊迎聖誕合影。

